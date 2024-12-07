“五一”期间洛阳75家商贸样本企业实现销售额超4.6亿元，同比增长20.97%

“五一”假期，洛阳市消费市场氛围足、消费旺。洛报融媒记者5日从洛阳市商务局了解到，监测数据显示，假期期间，洛阳重点监测75家零售和餐饮企业共实现销售额超4.6亿元，同比增长20.97%。

“五一”假期，洛阳市消费市场氛围足、消费旺。洛报融媒记者5日从洛阳市商务局了解到，监测数据显示，假期期间，洛阳重点监测75家零售和餐饮企业共实现销售额超4.6亿元，同比增长20.97%。

促消费活动异彩纷呈，商贸零售购销活跃

近日，西工区中州万达举行的超然五一·主题歌友会活动，吸引了不少顾客围观。商场人气高涨，服装店、珠宝首饰店等纷纷推出促销活动，各门店聚集了不少顾客。数据显示，洛阳69家零售企业实现销售额超4.5亿元，同比增长20.86%。

新场景、新业态、新模式成为消费市场新增长点。“五一”假期期间，洛阳开展“顶‘榴’出道 潮聚洛阳”2025洛阳第二届榴莲嘉年华活动，西工小街开展KOL挑战赛、海派摩登乐队演奏，大卫天地开展“五一”放肆GO“疯狂斗牛机”“遛‘狗’计划”“城市花房派送中”“星光花海市集”等活动，以活动引流，促进消费提档升级；567鲜生超市宝龙店开展开业活动，推出名品酒水满减、生活用品打折、海鲜免费加工等，假期期间日均销售额超52.6万元、客流量超3.6万人。

此外，嵩县发放“嵩州五灵 畅游嵩县”消费券，新安“樱桃文化节”推出樱桃品鉴、非遗展演、骑行赛等活动，孟津“田园采摘节”等活动，激发消费热情，助力商文旅融合发展。