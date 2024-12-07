洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“五一”期间洛阳75家商贸样本企业实现销售额超4.6亿元，同比增长20.97%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.05 18:32
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“五一”假期，洛阳市消费市场氛围足、消费旺。洛报融媒记者5日从洛阳市商务局了解到，监测数据显示，假期期间，洛阳重点监测75家零售和餐饮企业共实现销售额超4.6亿元，同比增长20.97%。

　　促消费活动异彩纷呈，商贸零售购销活跃

　　近日，西工区中州万达举行的超然五一·主题歌友会活动，吸引了不少顾客围观。商场人气高涨，服装店、珠宝首饰店等纷纷推出促销活动，各门店聚集了不少顾客。数据显示，洛阳69家零售企业实现销售额超4.5亿元，同比增长20.86%。

　　新场景、新业态、新模式成为消费市场新增长点。“五一”假期期间，洛阳开展“顶‘榴’出道 潮聚洛阳”2025洛阳第二届榴莲嘉年华活动，西工小街开展KOL挑战赛、海派摩登乐队演奏，大卫天地开展“五一”放肆GO“疯狂斗牛机”“遛‘狗’计划”“城市花房派送中”“星光花海市集”等活动，以活动引流，促进消费提档升级；567鲜生超市宝龙店开展开业活动，推出名品酒水满减、生活用品打折、海鲜免费加工等，假期期间日均销售额超52.6万元、客流量超3.6万人。

　　此外，嵩县发放“嵩州五灵 畅游嵩县”消费券，新安“樱桃文化节”推出樱桃品鉴、非遗展演、骑行赛等活动，孟津“田园采摘节”等活动，激发消费热情，助力商文旅融合发展。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家...
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
        为加强传承国医大师学术经验，加快培养妇幼中医药人才，5月2日，国医大师丁樱收徒拜师仪式在洛阳市妇幼保健...
  • ·9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最高气温36℃！洛阳最新天气预报来了
  • 洛阳9名全国劳模和先进工作者载誉...
  • 张玉杰主持召开市政府常务会议 研...
  • 防晒喷雾能带吗？充电宝是否有限...
  • 市占率超90%！人形机器人“关节”...
  • “五一”见！洛阳首部大型宫廷园...
  • 最高补贴500元！洛阳2025电动自行...
  • “五一”假期 洛阳多家文博场馆延...
  • 10个文旅项目签约进驻老城古城片区
  • 洛阳市城市管理局曝光燃气领域违...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605