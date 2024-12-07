返程抢不到火车票？洛阳站、洛阳龙门站今天加开列车

为方便旅客“五一”假期出行，保证旅客顺利返程，今天(5月5日)三门峡站开行K5376次列车延长至郑州站(洛阳站18:43/18:54，郑州站20:27)。

为方便旅客“五一”假期出行，保证旅客顺利返程，今天(5月5日)三门峡站开行K5376次列车延长至郑州站(洛阳站18:43/18:54，郑州站20:27)。 为方便旅客“五一”假期出行，保证旅客顺利返程，今天(5月5日)三门峡站开行K5376次列车延长至郑州站(洛阳站18:43/18:54，郑州站20:27)。 洛阳站、洛阳龙门站今天(5月5日)加开列车—— K8033次郑州站至洛阳站(郑州站21:00，洛阳站22:47)； 洛阳龙门站至郑州东站G9196次(洛阳龙门站23:01，郑州东站23:38)； 洛阳龙门站至郑州东站G6630次(洛阳龙门站23:22，郑州东站23:59)。 “五一”假期，旅客出行需求旺盛，洛阳站、洛阳龙门站客流高位运行。洛报融媒记者5日从洛阳铁路部门获悉，5月1日至5日，洛阳站、洛阳龙门站共发送旅客约41.23万人。 其中，洛阳站5月4日发送旅客4.67万人，洛阳龙门站5月4日发送旅客5.04万人。洛阳站5月5日预计发送旅客4.95万人，洛阳龙门站5月5日预计发送旅客3.91万人。 铁路部门提醒广大旅客，铁路“五一”假期运输自4月29日至5月6日，为期8天。在此期间，铁路客流量较大，铁路部门将根据客流需求和车票预售情况，灵活安排运力投放，有出行需求的旅客请留意车站公告，或通过铁路12306网站(含手机客户端)查询列车开行信息，合理安排行程。假期出行需求集中，请广大旅客朋友提前到达车站，为安检、检票等预留充足时间，按规定携带随身物品，以免耽误行程。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李婧晨 文/图）