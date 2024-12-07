劳模匠星耀河洛丨潘敏：女标兵玩转“高精尖”

潘敏是普莱柯生物工程股份有限公司生产二部胚苗线车间主任，是个“技术控”。青春年华时便进入车间跟着师傅们摸爬滚打，从一线操作工成长为车间管理者，用14年的执着坚守，谱写了新时代产业工人的奋斗华章。她先后获得河南省五一劳动奖章、河南省劳动模范荣誉称号，带领团队累计完成技术革新项目10余项，创造直接经济效益超600万元。

潘敏

女标兵玩转“高精尖”

潘敏是普莱柯生物工程股份有限公司生产二部胚苗线车间主任，是个“技术控”。青春年华时便进入车间跟着师傅们摸爬滚打，从一线操作工成长为车间管理者，用14年的执着坚守，谱写了新时代产业工人的奋斗华章。她先后获得河南省五一劳动奖章、河南省劳动模范荣誉称号，带领团队累计完成技术革新项目10余项，创造直接经济效益超600万元。

她爱钻研，创新能力强、技术过硬。自参加工作以来，她在平凡岗位上取得大量技术成果：连续攻关360天，优化提取工艺、改进半成品纯化流程，产能提升2.6倍，解决了传统卵黄抗体提取工艺浊度偏高的问题；2022年面对高免蛋效价提升难题，带领团队“百日攻关”，通过技术革新与优化，2023~2024年共节约高免蛋材料成本300余万元；负责的“三种重要抗原产品库的建立及研究”项目，探索固化抗原筛选及标准化制备流程，构建覆盖多病原的抗原储备库，提升疫苗效力与产品稳定性，2024年较2023年节约材料成本243.45万元。她设计的“离心机废液自动转移装置”，使日均1000kg的废液处理由全人工转运优化为管道自动流转，显著降低员工劳动强度。

她乐奉献。2022年，面对人员紧张、生产任务繁重的双重压力，她毅然坚守一线岗位，临时组建6人突击队，负责抗原生产区毒种配制、接种、照检、收获等关键工序，确保生产平稳运行，未因人员不足延误生产计划或造成产品报废。她牢记人才是企业发展的第一资源，积极落实“导师制”人才培养方案，将追求卓越的精神传递给每一位同事，助力企业实施人才强企战略。