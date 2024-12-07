劳模匠星耀河洛丨高海涛：潜心守护新时代“大国粮仓”

民为国基，谷为民命。洛阳市农林科学院小麦研究所所长高海涛，躬耕麦田30年，带领团队辛勤耕耘、艰苦攻关，用知识和汗水创造了不平凡的业绩。

高海涛

潜心守护

新时代“大国粮仓”

民为国基，谷为民命。洛阳市农林科学院小麦研究所所长高海涛，躬耕麦田30年，带领团队辛勤耕耘、艰苦攻关，用知识和汗水创造了不平凡的业绩。

自大学毕业后，高海涛一直从事小麦遗传育种及成果转化工作，埋头苦干、初心不改。他深知种子的重要性，即使知道创新育种之路充满困难，仍选择砥砺前行。团队创新“水旱协调选择混合”育种技术，攻克了“高产不抗旱，抗旱不高产”的技术难题，累计选育小麦新品种44个，其中国审小麦品种19个。选育的国审洛旱22以平均亩产659.52kg的成绩创造我国旱地小麦高产纪录，2022年和2023年连续两年成为全国推广面积最大的旱地小麦品种；选育的国审高产优质小麦品种洛麦47，品质更是达到优质强筋一级标准，被农业农村部推荐为优质专用代表性品种，突破了“高产不优质，优质不高产”的“天花板”。目前，团队共获得植物新品种授权15项、授权发明专利5项，河南省科技进步成果一等奖1项、省部级成果二等奖4项，在国家级刊物发表论文20余篇。

高海涛先后主持国家小麦产业技术体系洛阳综合试验站、中央引导地方科技发展资金项目“优质强筋小麦新品种洛麦41、洛麦47产业化开发”等项目，同时承担国家重点研发计划“黄淮冬麦区南片高产优质节水小麦新品种培育”、国家科技支撑计划“河南粮食核心区高产稳产优质小麦新品种选育及示范”、河南省重大科技专项“小麦新品种选育及示范”等项目。这些科技项目的实施，一方面促进了我省小麦科技进步及发展，另一方面通过示范推广选育的高产抗旱抗病优质小麦新品种，实现了巨大的经济和社会效益。