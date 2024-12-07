劳模匠星耀河洛丨郭建波：重整装置的定海神针

工作35年来，中石化(河南)炼油化工有限公司炼油二部班长郭建波，秉持“做最优秀技术工人”的人生信念，立足解决开工难题，潜心钻研重整装置技术革新，从普通工人成长为中国石化集团公司技能大师，达到能源行业技能最高职级。他既是重整装置的建设者，也是装置平稳运行的守护者。

郭建波

重整装置的定海神针

工作35年来，中石化(河南)炼油化工有限公司炼油二部班长郭建波，秉持“做最优秀技术工人”的人生信念，立足解决开工难题，潜心钻研重整装置技术革新，从普通工人成长为中国石化集团公司技能大师，达到能源行业技能最高职级。他既是重整装置的建设者，也是装置平稳运行的守护者。

技术创新增效益。他领衔的技能大师创新工作室，先后攻克重整催化剂烧焦不完全等68项难题，实施83项操作优化，其中8项技术填补国内同行业空白，推广应用后取得显著经济效益和社会效益。先后提出合理化建议和优秀操作法65项，5项省部级技术成果获二、三等奖，获国家专利8项、省部级技术创新成果3项。

技术改造解难题。为解决重整装置再生系统安全联锁多、控制复杂、操作难度大的生产难题，他经过反复优化再生系统安全操作、差压控制参数设定和控制方法，在国内首次实现国产化超低压连续重整装置催化剂再生系统“纯自动”操作，使之成为国产化连续重整再生控制系统开发的模板；通过改进脱烯烃反应器内构件，解决多套同类装置脱烯烃反应器跑剂问题……一项项技术优化、一次次创效实践，让洛阳重整装置跳动起有力的“中国心”。

在中国技能大赛——催化重整装置操作工职业技能竞赛技能交流论坛上，他代表中国石化为全国石化行业重整技能操作人员开展技能传授与技术培训。凭借高超技术水平，他成为国内重整领域技能专家，帮助海南炼化等5家企业新建重整装置开工，并作为技术专家指导国家“一带一路”项目——哈萨克斯坦阿特劳炼油厂连续重整装置开工，用精湛技能为保障国家能源安全作出贡献。