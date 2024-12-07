劳模匠星耀河洛丨郭玉霞：铸箭匠心逐梦苍穹

25载科研征途、10余项授权专利、数十个成果转化……在中国航空工业集团导弹院，型号副总设计师郭玉霞用一串沉甸甸的数字，镌刻出一名科技工作者的报国足迹。

郭玉霞

铸箭匠心逐梦苍穹

25载科研征途、10余项授权专利、数十个成果转化……在中国航空工业集团导弹院，型号副总设计师郭玉霞用一串沉甸甸的数字，镌刻出一名科技工作者的报国足迹。

2000年，初入导弹院的郭玉霞便与“国之重器”结下不解之缘。为攻克产品技术难题，她曾驻扎戈壁试验场，在沙暴呼啸中调试设备，连续72小时验证数据，用“钉钉子”精神啃下硬骨头。她将“细节决定成败”奉为铁律，从一个参数的毫厘之差，到一次实验的微秒误差，皆以极致标准把关。凭借这份执着，她和团队突破多项技术，不断将产品技术创新推向更深更广的领域。

“一个人跑得快，不如带着一群人跑得远。”2023年，“郭玉霞创新工作室”正式启用，她把培养青年人才视为己任：既当严师，指导青年骨干攻克技术难关；又是引路人，通过型号项目锤炼团队创新能力。经她培养的十余名青年才俊已成长为技术骨干，其中3人荣获地市级“优秀党员”和“先进科技工作者”称号。

“铸箭人的幸福，藏在祖国领空的安宁里。”这是郭玉霞常挂嘴边的话。在建设新时代航空强国的宏伟征程中，她把“家的团结”升华为集体智慧，将“国的凝聚”转化为创新动能。即便身兼党的二十大代表、“全国五一劳动奖章”、河南省“五一劳动奖章”等多项荣誉，她依然保持着一名科技工作者的纯粹，在科技强国的征程上劈波斩浪，续写新的传奇。