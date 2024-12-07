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劳模匠星耀河洛丨娄建党：用爱与责任温暖城市的每一个角落
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市总工会 2025.05.05 14:55
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　　开栏的话

　　劳动最光荣，劳动者最美丽，劳模精神是激励广大职工群众团结奋斗、勇往直前的强大精神力量。9位来自洛阳的全国劳动模范和先进工作者以实干诠释初心，以奋斗扛起使命，生动展现了洛阳劳动者“敢为人先、追求卓越”的精神风貌，为全市高质量发展作出了不可替代的贡献！

　　为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，集中展现劳模和先进工作者的光辉形象和优秀事迹，洛阳市总工会向全社会讲述劳模故事，展示劳模风采，谱写新时代的劳动者之歌！用奋斗故事激励更多劳动者，特别是青年人才，让“劳动最光荣、技能最宝贵”的理念在河洛大地蔚然成风。

　　娄建党

　　用爱与责任

　　温暖城市的每一个角落

　　娄建党，洛阳巡游网约车驾驶员、老党员、洛阳雷锋车队队长。三十年如一日，优质服务是他的座右铭，雷锋是他的榜样，常年接送老弱病残和需要帮助的人，唱响新时代“雷锋之歌”。

　　娄建党生活拮据，却始终不遗余力传承弘扬“雷锋精神”。自1994年从事出租车行业以来，他坚持开展助残、助学、助困等活动，累计免费接送老弱病残1.5万余人次，归还乘客遗失钱款、物品总价值超百万元，免除困难乘客乘车费用达10万余元。因助人为乐事迹突出，他先后获得“全国五一劳动奖章”、“感动中原”十大人物、河南省学雷锋标兵等荣誉称号。

　　2017年3月，娄建党党代表工作室成立，并依托娄建党雷锋车队建立党代表流动工作室，聚焦“传党情、听民生、谋发展、促和谐”职能，深入宣传党的路线方针政策，收集社情民意，结合全区全市发展大局调研，常态化开展困难帮扶与走访慰问，充分发挥桥梁纽带作用。党代表工作室自成立以来，累计接待党员群众近千人次，办理民生实事近300件。

　　2023年以来，他带领车队立足洛阳文旅高质量发展需求，延伸服务类型，先后成立汉服驿站、家电维修、医疗服务、文艺汇演、爱心接送等5支服务队，开展文旅志愿服务100余场次。其间，发起“洛阳雷锋车队喊话全国游客来洛邑古城穿汉服、赏牡丹、吃水席”倡议，开展“爱在洛城”免费接送游客暖心行动，累计免费接送外地“王子”“公主”1800余人，充分展示新时代文旅志愿服务的责任担当。他以平凡党员的形象，谱写了“大爱真情，无私奉献”的高尚品质，以纯粹之心在平凡中演绎伟大，用绵延真情在朴实中书写感动。
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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