4日，市长张玉杰在洛轴集团主持召开高端轴承产业链企业座谈会，详细听取洛轴集团、轴研所、新强联等十余家链条企业和科研机构意见建议，研究谋划高端轴承产业集聚发展工作。

龙头带动奋勇争先加快企业提质倍增

创新协同聚链成群推动产业做大做强

张玉杰主持召开高端轴承产业链企业座谈会

4日，市长张玉杰在洛轴集团主持召开高端轴承产业链企业座谈会，详细听取洛轴集团、轴研所、新强联等十余家链条企业和科研机构意见建议，研究谋划高端轴承产业集聚发展工作。

洛阳拥有轴承行业“一厂一所一校一院”独特资源，产业链条齐备，发展前景广阔。座谈会上，洛轴集团董事长王新莹介绍了生产经营、产品研发、链群带动等情况。轴研所、新强联、轴研科技、开远智能、卫创轴承、百思特精密、汇普轴承、鸿盛轴承、洛凌轴承、新能轴承、汇工轴承、众悦轴承、嘉维轴承、鸿元轴承等科研机构和企业负责人逐一发言，介绍生产经营情况，反映面临困难问题，围绕产业延链补链强链提出意见建议。张玉杰边听边记，与大家深入交流互动，现场交办问题，落实责任单位，要求相关部门限期督办解决。

张玉杰强调，要增强“奋勇争先”的责任感紧迫感，推动科技创新和产业创新深度融合，抢抓新能源、机器人、精密轴承等风口产业新赛道，瞄准进口替代，深耕细分领域，在更大范围内聚合创新资源、开展协同创新，大力推进“三化改造”，全链条增强轴承产业核心竞争力。要拓展“抱团取暖”协同路径，发挥驻洛高校培训、企业技术积淀、产业链群集聚等优势，组建以洛轴集团为龙头的产业联盟，加快关联企业协作协同、行业资源重组整合，创新并购、参股、品牌授权等合作模式，着力延链补链强链，带动产业集群做大做强。要坚持问题导向优化服务，聚焦优质存量做大增量，紧盯制约优质企业发展的技术攻关、产品推广、人才培养、要素保障等难点堵点，持续健全普惠政策落地机制，精准保障惠企资金直达快享，精细完善专项服务配套政策，集智谋划国际高端轴承展会，推动洛阳轴承从“产品出海”向“品牌出海”转型跨越。

座谈会前，张玉杰还察看了洛轴新能源装备轴承智能化生产基地建设情况。

徐新、王太钢等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）