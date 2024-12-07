假期“余额”告急，返程高峰+大风天气要来了！

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，4日、7日至9日受高空下滑槽影响有分散性阵雨或雷阵雨，5日受高空风及地面气旋的共同影响风力较大，其他时段以晴或多云天气为主。

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，4日、7日至9日受高空下滑槽影响有分散性阵雨或雷阵雨，5日受高空风及地面气旋的共同影响风力较大，其他时段以晴或多云天气为主。

具体预报如下：

今天夜里：多云，有分散性阵雨或雷阵雨，西北风4级左右。

5日(周一)：晴天间多云，偏西风4～5级，阵风7～8级，气温16℃～31℃。

6日(周二)：晴天间多云，气温15℃～29℃。

7日(周三)：晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温15℃～32℃。

8日(周四)：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温18℃～33℃。

9日(周五)：多云到晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏北风4级左右，气温18℃～29℃。

10日(周六)：晴天间多云，气温15℃～32℃。

11日(周日)：晴天间多云，气温17℃～37℃。⑥