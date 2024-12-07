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多行业真“薪”揽才！5月8日洛阳这场室内招聘让你“清凉”求职
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.04 18:40
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　　无论你是学建筑的还是会装修设计，无论你是广告能人还是旅游行业人才……5月8日，洛阳市人力资源市场(市民之家二楼大厅)将举办洛阳市民营企业服务月暨社会组织行业协会专场招聘活动，多个行业企业现场真“薪”揽才。

　　本次招聘会由洛阳市人社局、洛阳市民政局主办，旨在聚焦洛阳民营企业、社会组织和行业协会企业的用工需求，强化行业人才链与产业链协同对接，助力构建“以产聚才、以才兴产”良性发展格局，促进高质量充分就业。

　　“截至目前，拟有洛阳市建设工程造价管理协会、洛阳市家具建材协会、洛阳市旅行社业协会等7个行业协会参加，提供跨行业的丰富岗位。”洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，已报名的招聘企业有河南金山工程造价咨询有限公司、河南广利文化传播有限公司、洛阳鼎彩广告传媒有限公司、洛阳晶曌特种玻璃有限公司等20余家，有意向的企业仍可以通过洛阳就业网(网址：http://www.lysjyw.com)进行报名参与。

　　洛阳市人力资源市场位于洛阳市民之家二楼大厅，室内设有固定招聘展位，提供沙发椅、桌子、招聘展示电子屏等，不仅招聘企业省事省心，求职者也可通过扫码投递电子简历。

　　●活动时间

　　2025年5月8日上午9:00至12:00

　　●活动地点

　　市民之家二楼人力资源市场

　　●服务对象

　　(一)以民营企业、社会组织行业协会企业、中小微企业为重点，同时面向各类用人单位。

　　(二)以应往届高校毕业生、退役军人、脱贫劳动力、登记失业人员等群体为重点，同时面向各类求职人员。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李培博 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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