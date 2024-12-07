提醒！洛阳这两个博物馆预约已满

扩散提醒！洛阳博物馆、周王城天子驾六博物馆预约已满别跑空！ 扩散提醒！洛阳博物馆、周王城天子驾六博物馆预约已满别跑空！具体内容如下： 洛阳博物馆关于5月4日、5月5日预约已满的提示 尊敬的游客大家好： 我馆5月4日、5月5日门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序进馆。尚未预约门票的游客可调整其他行程或择日预约参观。给您造成不便敬请谅解! 洛阳博物馆 2025年5月3日 周王城天子驾六博物馆5月4日限流公告 尊敬的观众朋友：您好！周王城天子驾六博物馆今日网络票已售罄，线下购票将采取限流措施，请游客合理安排参观时间，已预约当日网络票的游客请按照预约时间段参观，给您造成的不便敬请谅解！ 更多相关即时讯息，请您关注公众号了解。 周王城天子驾六博物馆 2025年5月4日 ⑥