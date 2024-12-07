提醒！洛阳这两个博物馆预约已满

扩散提醒！洛阳博物馆、周王城天子驾六博物馆预约已满别跑空！
扩散提醒！洛阳博物馆、周王城天子驾六博物馆预约已满别跑空！
扩散提醒！洛阳博物馆、周王城天子驾六博物馆预约已满别跑空！具体内容如下：
洛阳博物馆关于5月4日、5月5日预约已满的提示
尊敬的游客大家好：
我馆5月4日、5月5日门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序进馆。尚未预约门票的游客可调整其他行程或择日预约参观。给您造成不便敬请谅解!
洛阳博物馆
2025年5月3日
周王城天子驾六博物馆5月4日限流公告
尊敬的观众朋友：您好！周王城天子驾六博物馆今日网络票已售罄，线下购票将采取限流措施，请游客合理安排参观时间，已预约当日网络票的游客请按照预约时间段参观，给您造成的不便敬请谅解！
更多相关即时讯息，请您关注公众号了解。
周王城天子驾六博物馆
2025年5月4日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605