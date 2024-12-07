美不胜收！“五一”假期洛阳黄河沿岸近郊游火热

“五一”假期期间，在洛阳市孟津区白鹤镇白鹤渡口段，黄河澄澈如洗，折射出蓝、绿、红、黄等绚丽色彩，色彩交织，层层晕染，神似九寨沟海子。旖旎风光引来各地游客纷纷来打卡，自驾游车辆排成长龙。 “五一”假期期间，在洛阳市孟津区白鹤镇白鹤渡口段，黄河澄澈如洗，折射出蓝、绿、红、黄等绚丽色彩，色彩交织，层层晕染，神似九寨沟海子。旖旎风光引来各地游客纷纷来打卡，自驾游车辆排成长龙。 近年来，洛阳市孟津区按照黄河流域上游“治山”、中游“治滩”、下游“治水”的思路，因地制宜实施沿黄生态保护修复工程，形成了“万里黄河孟津蓝”奇观，打造“自然风光+黄河文化+漫游生活”的特色文旅。山、水、林、路、滩、草、鸟有机融合的城市沿黄风貌，让沿黄区域成为慢生活、微度假的“网红打卡地”。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波 王成斌 文/图)