5月6日起抓拍！洛阳交警将启用一批摄像头

4日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交警支队二大队获悉，5月6日起，该大队将在河洛路与丝路大道口交叉口东600米、滨河北路与凌波桥交叉口等处恢复、启用交通技术监控设备，用于查处违反禁止标线指示、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、不按规定使用灯光等交通违法行为。
4日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交警支队二大队获悉，5月6日起，该大队将在河洛路与丝路大道口交叉口东600米、滨河北路与凌波桥交叉口等处恢复、启用交通技术监控设备，用于查处违反禁止标线指示、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、不按规定使用灯光等交通违法行为。
4日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交警支队二大队获悉，5月6日起，该大队将在河洛路与丝路大道口交叉口东600米、滨河北路与凌波桥交叉口等处恢复、启用交通技术监控设备，用于查处违反禁止标线指示、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、不按规定使用灯光等交通违法行为。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 卢芳芳 文/图)
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