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洛阳这场职工书画摄影展等你来赏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.03 20:06
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　　用笔墨致敬奋斗，用镜头定格荣光。这个五一假期，在洛阳市工人俱乐部举办的“匠心筑梦 艺彩绽放”职工书画摄影展吸引了不少市民的目光。

　　该展览由洛阳市总工会主办，洛阳市职工文联、洛阳市工人文化宫承办，以艺术为载体，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，全方位展现新时代职工昂扬向上的精神风貌。

　　前期，活动主办方面向全市征集职工作品，得到了各行各业职工的热烈响应，收到书法作品200余幅、美术作品160余幅、摄影作品500余幅。经过专业评委严格评审，百余幅精品力作脱颖而出，在该展览中集中亮相。

　　这些作品主题鲜明、内涵丰富，艺术形式多样。书法作品中，职工们挥毫泼墨，将对劳动者的赞美之情倾注于笔端，苍劲有力的字迹书写着敬业奉献的崇高精神；美术作品以多元题材为视角，通过细腻的笔触和绚丽的色彩，生动描绘出劳动者坚守岗位、拼搏奋斗的感人场景；摄影作品则以独特的镜头语言，聚焦科研、生产、环卫等一线岗位，定格劳动者辛勤工作的动人瞬间，诠释新时代奋斗者的精神风采，激励广大职工以更饱满的精神状态投身现代化洛阳建设。

　　据了解，该展览将持续至5月中旬，市民游客可前往洛阳市工人俱乐部(王城大道与凯旋西路交叉口西南)参观。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 夏若茵 李长峰)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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