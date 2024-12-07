阵雨！雷阵雨！假期返程天气预报来了

“五一”假期过半。今天，天气终于告别“狂欢”模式，恢复晴好，气温适宜，适合出游。 “五一”假期过半。今天，天气终于告别“狂欢”模式，恢复晴好，气温适宜，适合出游。 中国天气网预计，今起三天，我国南方暖湿气流增强，降雨将发展增多，我国西南地区东部、江南、华南等地部分地区将有中到大雨，局地暴雨或大暴雨，并伴有强对流天气，大家请合理安排假期返程行程，出行留意交通安全。 洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，4日、7～8日受高空下滑槽影响局地有阵雨或雷阵雨，5日受高空急流及地面气旋的共同影响风力较大，其他时段以晴到多云天气为主。 具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 4日(周日)：晴天转多云，局地有阵雨或雷阵雨，东南风3级夜里转西北风4级，气温13～28℃。 5日(周一)：晴天间多云，偏西风4～5级，阵风7～8级，气温17～31℃。 6日(周二)：晴天间多云，气温17～29℃。 7日(周三)：晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温15～30℃。 8日(周四)：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温18～31℃。 9日(周五)：晴天到多云，气温17～30℃。 10日(周六)：晴天间多云，气温17～32℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 文/图)