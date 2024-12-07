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全国劳模娄建党：车轮上书写新时代“雷锋故事”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.03 17:22
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　　“不客气，这都是我应该做的，欢迎你们再来洛阳。”5月3日中午，在洛阳市龙门高铁站，全国劳动模范、洛阳雷锋车队队长娄建党帮乘客将行李搬下车后，微笑着与乘客道别。4月30日，他刚从北京人民大会堂接受全国劳动模范表彰归来，从五一当天就开启了接送游客的工作。

　　从业30多年来，娄建党已经安全驾驶260余万公里，累计免费接送老弱病残乘客1.5万余人次，免费接送高考学子1.2万余人，长期定点帮扶孤寡老人6户，免除困难乘客乘车费累计10万余元。归还乘客遗失财物总价值超百万元。他发起成立的洛阳雷锋车队，已经成为河洛大地的一张靓丽名片。

　　1994年，娄建党从部队退伍，成为一名出租车司机，靠每天在车轮上奔波养家糊口。在平常的工作中，他把优质服务当成座右铭，把雷锋当成榜样，在平凡的岗位上发光发热。

　　1997年的一天，他在车上捡到1.2万元现金后，立即调转车头，回到刚才乘客下车的地方等待失主，帮助失主拿回为老母亲治病的救命钱。

　　2002年，一名去郑州看望儿子的义马老人，因钱包丢失，徒步两天两夜走到洛阳，却晕倒在马路上，娄建党得知后放下生意，为老人安排食宿，第二天买票将老人送上回家的班车。

　　2013年，独居洛阳市民孙女士因病坐上了轮椅，每月需要去济南治病，打车成了麻烦事，娄建党知道后免费“承包”了接送孙女士的事务，还联系了济南的一个爱心司机，义务接送孙女士……娄建党助人为乐的身影穿梭在城市的大街小巷，像一点点烛火，给洛阳城带来温暖。

　　“一个人的力量是有限的，如果把有爱心的司机都团结起来，爱心就能发挥更大的力量。”娄建党说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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