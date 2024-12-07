提前预约！龙门石窟明后两日还有余票

刚刚，龙门石窟景区微信公众号发布消息，龙门石窟今日已接近最大游客承载量，将采取必要限流管控措施。
刚刚，龙门石窟景区微信公众号发布消息，龙门石窟今日已接近最大游客承载量，将采取必要限流管控措施。
刚刚，龙门石窟景区微信公众号发布消息，龙门石窟今日已接近最大游客承载量，将采取必要限流管控措施。
紧急公告
尊敬的游客朋友：
龙门石窟今日已接近最大游客承载量，将采取必要限流管控措施。已成功预约门票的游客请有序入园。未预约的游客，5月4日线下还有部分余票。5月5日线上、线下均有余票。感谢您的理解和配合！详情请咨询：0379-65980972
龙门石窟
2025年5月3日
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