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洛阳升级大风预警至黄色！局部阵风或超11级

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市气象台 2025.05.02 19:00
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　　洛阳市气象台2025年5月2日18时43分将大风蓝色预警信号升级为大风黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现6到7级偏北风，阵风9到10级，局地11级以上，请注意防范。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门应按照职责做好防大风工作。

　　2.及时停止户外活动，停止高空、水上等户外作业，停止露天集会,危险地带人员和危房居民应尽量转到避风场所避风。

　　3.公园、景区、游乐场等户外场所应当做好防护措施，确保人员安全。

　　4.居民应当关紧门窗，妥善安置室外搁置物和悬挂物，人员避免外出，外出时远离户外广告牌、棚架、铁皮屋、板房等易被大风吹动的搭建物。

　　5.切断户外危险电源，加固围板、棚架、广告牌等易被大风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品。

　　6.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应当采取保障交通安全的措施,有关部门和单位应做好森林等防火工作。
[ 责任编辑：潘亮 ]
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