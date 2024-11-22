山西游客：想让更多人感受到洛阳人的真诚和热情

“太感谢了！没想到这么快就找回手机了。”2日，在洛阳市公交集团四分公司白马寺公交停车场，来自山西阳泉的游客李女士拿回了丢失的手机，欣喜之情溢于言表。
“太感谢了！没想到这么快就找回手机了。”2日，在洛阳市公交集团四分公司白马寺公交停车场，来自山西阳泉的游客李女士拿回了丢失的手机，欣喜之情溢于言表。
“太感谢了！没想到这么快就找回手机了。”2日，在洛阳市公交集团四分公司白马寺公交停车场，来自山西阳泉的游客李女士拿回了丢失的手机，欣喜之情溢于言表。
当天上午，李女士在洛邑古城乘坐神都游8号线前往白马寺，到达景区扫码时，她才发现手机丢了。情急之下，李女士赶紧让同伴给自己手机打电话。与此同时，8号线车长张朝辉正在车厢里打扫卫生，发现了座位上的手机，双方因此联系上。
这段意外的“小插曲”只持续了不到一个小时，这让李女士感动不已。与张朝辉见面后，李女士难掩激动之情，不仅跟对方合影，还在微信朋友圈写了一封“感谢信”。
“我想让更多人感受到洛阳人的真诚和热情。”李女士说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605