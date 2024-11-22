山西游客：想让更多人感受到洛阳人的真诚和热情

“太感谢了！没想到这么快就找回手机了。”2日，在洛阳市公交集团四分公司白马寺公交停车场，来自山西阳泉的游客李女士拿回了丢失的手机，欣喜之情溢于言表。

“太感谢了！没想到这么快就找回手机了。”2日，在洛阳市公交集团四分公司白马寺公交停车场，来自山西阳泉的游客李女士拿回了丢失的手机，欣喜之情溢于言表。

当天上午，李女士在洛邑古城乘坐神都游8号线前往白马寺，到达景区扫码时，她才发现手机丢了。情急之下，李女士赶紧让同伴给自己手机打电话。与此同时，8号线车长张朝辉正在车厢里打扫卫生，发现了座位上的手机，双方因此联系上。

这段意外的“小插曲”只持续了不到一个小时，这让李女士感动不已。与张朝辉见面后，李女士难掩激动之情，不仅跟对方合影，还在微信朋友圈写了一封“感谢信”。

“我想让更多人感受到洛阳人的真诚和热情。”李女士说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）