别跑空！洛阳古墓博物馆5月4日门票预约已满

今日，洛阳古墓博物馆微信公众号发布消息称，5月4日门票预约已满，5月5日尚有余票。 今日，洛阳古墓博物馆微信公众号发布消息称，5月4日门票预约已满，5月5日尚有余票。具体内容如下： 尊敬的观众朋友： 洛阳古墓博物馆5月4日门票预约已满，5月5日尚有余票。尚未预约的观众可调整行程，错峰参观，以免影响您的行程规划。五一长假为客流高峰，观众出行前，可关注洛阳古墓博物馆微信公众号、官网和微博平台，查阅相关信息，确保顺利参观。给您带来的不便，敬请谅解。 洛阳古墓博物馆

2025年5月2日 ⑥