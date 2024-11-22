预约已满！洛阳多家景区发布限流公告

别跑空！洛阳多家景区发布限流公告，一起来看看。

别跑空！洛阳多家景区发布限流公告，一起来看看。

老君山限流公告

尊敬的游客朋友：

老君山景区5月2日预约售票数量已达上限，根据“限量、预约、错峰”的游览要求，已成功预约购票的游客，请按照预约日期凭证入园；未成功预约购票的游客，请合理安排行程预约其它日期入园。由此带来的不便我们深表歉意！感谢您的理解与支持！

限流不是拒绝，而是为了让相遇更从容，老君山永远在这里，等待与您共赴一场云卷云舒的约定。

老君山文旅集团

2025年5月1日

龙门石窟限流公告

尊敬的游客朋友：

龙门石窟今日已接近最大游客承载量，将采取必要限流管控措施。已成功预约门票的游客请有序入园。未预约的游客，5月3日和5月4日线下还有部分余票。5月5日线上、线下均有余票。感谢您的理解和配合！详情请咨询：0379-65980972

龙门石窟

2025年5月2日

重渡沟限流公告

尊敬的游客朋友们：

由于“五一”假期游客接待量持续攀升，重渡沟风景区5月2日园区游客承载量已达上限，为保障您的游览体验，5月2日(星期五)景区将采取限流措施。已成功购票的游客，可以正常检票有序入园；未成功购票和未预定住宿的游客，请合理安排行程择日入园。由此带来的不便我们深表歉意，敬请谅解！

限流不是设限，而是山水写就的邀请函。“莺歌燕舞·鸟语花香”的重渡沟始终温润等待，期待与您共赴北国江南的梦境。

栾川县重渡沟风景区有限公司

2025年5月2日

周王城天子驾六博物馆5月2日限流公告

尊敬的游客朋友们：周王城天子驾六博物馆今日网络票已售完，现已接近最大游客承载量，线下购票将采取限流措施，请游客合理安排参观时间，已预约当日网络票的游客请按照预约时间段参观，给您造成的不便敬请谅解！

周王城天子驾六博物馆

2025年5月2日

关于洛邑古城5月2日、5月3日预约已满的公告