洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

张玉杰调研督导“1+3”高品质古都文化体验区重点项目建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.01 21:50
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

紧盯节点压实责任加快推进重点项目
全力推动洛阳文旅持续出圈叫响品牌
张玉杰调研督导“1+3”高品质古都文化体验区重点项目建设工作

　　5月1日，市长张玉杰调研督导“1+3”高品质古都文化体验区重点项目建设工作。

　　古都文化是洛阳最具吸引力和竞争力的宝贵资源。近年来，市委深刻把握新文旅产业特征，以景区、街区、片区为载体，以隋唐洛阳城宫城区、洛南里坊区、老城古城片区为核心，实施滨河南路下穿天街、新天津桥、周公庙片区、唐宫市集等项目，重塑古都风貌、做强城市旅游，打造“1+3”高品质古都文化体验区。

　　滨河南路下穿天街隧道已建成通车，正在加紧天街铺装和地面道路施工。张玉杰步行察看工程进度、绿化提升、交通组织等情况。他指出，要进一步优化设计方案，合理规划道路开口，见缝插绿、科学植绿，增添隋唐文化标识，实现通行效率与景观效果双提升。要加快施工进度，采取分段封闭施工模式，完善统筹协调机制，合理安排工序衔接，倒排工期、挂图作战，推动地面道路早日竣工通车。要加强全过程质量监管，守好安全底线，打造经得起历史检验的精品工程。

　　新天津桥项目是隋唐洛阳城中轴线贯通工程的重要组成部分，桩基施工正加紧进行。张玉杰深入项目建设一线，详细询问项目施工进展和要素保障等情况。他强调，要拿出“开工即冲刺”的劲头，上足人力、机械、设备，综合考量生态、防汛等客观因素，优化工序、交叉作业、压茬施工，确保新天津桥项目早出形象、如期竣工，更好恢复古都历史中轴线恢宏气象。

　　隋唐洛阳城宫城区是“1+3”高品质古都文化体验区的核心板块之一。张玉杰分别到周公庙片区改造提升、唐宫市集和九洲池寝宫记忆等处，实地了解项目进展情况。他强调，要把盛世隋唐气象与市集烟火气息有机结合起来，统筹考虑风貌、业态、运营，完善文旅功能配套，开发特色打卡场景，真正把“客流量”转化为“消费量”，打造高品质特色文旅街区。

　　任丽君等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这...
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
        “脂肪肝不是成人病吗，我儿子才9岁啊！”在洛阳妇幼保健院儿童保健科诊室里，东东(化名)妈妈说话间反复抖动...
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
  • ·八岁男童血压“爆表”牵出罕见病，这些信号家长要警惕！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最高气温36℃！洛阳最新天气预报来了
  • 洛阳9名全国劳模和先进工作者载誉...
  • 张玉杰主持召开市政府常务会议 研...
  • 防晒喷雾能带吗？充电宝是否有限...
  • 市占率超90%！人形机器人“关节”...
  • “五一”见！洛阳首部大型宫廷园...
  • 最高补贴500元！洛阳2025电动自行...
  • “五一”假期 洛阳多家文博场馆延...
  • 10个文旅项目签约进驻老城古城片区
  • 洛阳市城市管理局曝光燃气领域违...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605