5月1日，市长张玉杰调研督导“1+3”高品质古都文化体验区重点项目建设工作。

紧盯节点压实责任加快推进重点项目

全力推动洛阳文旅持续出圈叫响品牌

张玉杰调研督导“1+3”高品质古都文化体验区重点项目建设工作

5月1日，市长张玉杰调研督导“1+3”高品质古都文化体验区重点项目建设工作。

古都文化是洛阳最具吸引力和竞争力的宝贵资源。近年来，市委深刻把握新文旅产业特征，以景区、街区、片区为载体，以隋唐洛阳城宫城区、洛南里坊区、老城古城片区为核心，实施滨河南路下穿天街、新天津桥、周公庙片区、唐宫市集等项目，重塑古都风貌、做强城市旅游，打造“1+3”高品质古都文化体验区。

滨河南路下穿天街隧道已建成通车，正在加紧天街铺装和地面道路施工。张玉杰步行察看工程进度、绿化提升、交通组织等情况。他指出，要进一步优化设计方案，合理规划道路开口，见缝插绿、科学植绿，增添隋唐文化标识，实现通行效率与景观效果双提升。要加快施工进度，采取分段封闭施工模式，完善统筹协调机制，合理安排工序衔接，倒排工期、挂图作战，推动地面道路早日竣工通车。要加强全过程质量监管，守好安全底线，打造经得起历史检验的精品工程。

新天津桥项目是隋唐洛阳城中轴线贯通工程的重要组成部分，桩基施工正加紧进行。张玉杰深入项目建设一线，详细询问项目施工进展和要素保障等情况。他强调，要拿出“开工即冲刺”的劲头，上足人力、机械、设备，综合考量生态、防汛等客观因素，优化工序、交叉作业、压茬施工，确保新天津桥项目早出形象、如期竣工，更好恢复古都历史中轴线恢宏气象。

隋唐洛阳城宫城区是“1+3”高品质古都文化体验区的核心板块之一。张玉杰分别到周公庙片区改造提升、唐宫市集和九洲池寝宫记忆等处，实地了解项目进展情况。他强调，要把盛世隋唐气象与市集烟火气息有机结合起来，统筹考虑风貌、业态、运营，完善文旅功能配套，开发特色打卡场景，真正把“客流量”转化为“消费量”，打造高品质特色文旅街区。

任丽君等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)