假期首日，洛阳境内高速上下站车辆近30万台次

洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，4月30日16时至5月1日16时,洛阳境内高速上下站车辆近30万台次。

洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，4月30日16时至5月1日16时,洛阳境内高速上下站车辆近30万台次。 洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，4月30日16时至5月1日16时,洛阳境内高速上下站车辆近30万台次。 期间，上站车辆150324台次，同比上升12.69%，其中豫C牌照车辆46109台次，外地牌照车辆104215台次；下站车辆134066台次，同比上升10.16%，其中豫C牌照车辆39785台次，外地牌照车辆94281台次。下站量最大高速收费站前五名分别是洛阳站、伊阙站、瀍河站、关林站、洛龙站；上站量最大高速收费站前五名分别是洛阳站、周山站、伊阙站、洛龙站、关林站。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高鲲鹏 文/图)