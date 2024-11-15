37℃！雷暴大风！洛阳最新天气预报来了

今天是“五一”劳动节，假期第一天，您去哪儿玩了？出行人数较多，请注意交通安全。

今天是“五一”劳动节，假期第一天，您去哪儿玩了？出行人数较多，请注意交通安全。 今天是“五一”劳动节，假期第一天，您去哪儿玩了？出行人数较多，请注意交通安全。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，5月2日受高空东北冷涡后部下滑槽和地面冷空气扩散的共同影响，洛阳市北中部风力较大，局地有雷暴大风等强对流天气。其他时段以晴到多云天气为主。 具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 2日(周五)：晴天转多云，傍晚到夜里部分地区有阵雨、雷阵雨，局地伴有雷暴大风等强对流天气。东北风4级左右，阵风6～7级，气温18～37℃。 3日(周六)：多云到晴天，偏北风3～4级，气温16～28℃。 4日(周日)：多云到阴天，局地伴有阵雨或雷阵雨，西北风3～4级，气温13～28℃。 5日(周一)：多云转晴天，西北风3～4级，气温17～31℃。 6日(周二)：晴天间多云，西北风3～4级，气温16～30℃。 7日(周三)：多云间阴天，气温15～29℃。 8日(周四)：多云转晴天，气温16～31℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 文/图）