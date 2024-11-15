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新一届国家围棋集训队名单公布 洛阳籍棋手再次入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.01 17:18
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　　4月30日，中国围棋协会公布了新一届国家围棋集训队名单，洛阳籍棋手时越九段、段博尧五段均再次入选。共有54人入选新一届国家围棋集训队，其中男队34人，女队12人，国少队8人。

　　时越作为等级分靠前的棋手而入选男队，在4月公布的中国职业棋手等级分排行榜上，时越列第14位。今年1月，时越获得2024年围甲联赛最有价值棋手奖。34岁的时越是本届国家围棋集训队中年龄最大的棋手，目前效力于围甲深圳龙华队。

　　16岁的段博尧入选本届国少队，他在今年1月的国少队选拔赛上获得季军。这是他第二次入选国少队，在去年的国少队选拔赛上，段博尧曾获得冠军。段博尧目前效力于围甲杭州苏泊尔队，去年围甲联赛仅获得一次上场机会，今年围甲联赛限制海外棋手参赛，段博尧有望获得更多的上场机会。

　　本届国家围棋集训队俞斌担任总教练，王磊、黄奕中任教练，段荣、汪涛任助理教练，其中汪涛六段也是洛阳籍棋手，他获得2024年围甲联赛最佳教练奖，目前也是杭州苏泊尔队主教练。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 涂晓洛 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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