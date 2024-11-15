“洛阳智造”助力矿山智能化升级

4月30日，记者从位于洛阳市的中信重工获悉，企业自主研发的LH2500-7型智能化磨机换衬板机械手试车成功，其凭借7自由度灵活操作、超强载荷及超长行程等优势，刷新国内同类产品纪录，标志着我国在重型矿山装备领域取得关键技术突破。

4月30日，记者从位于洛阳市的中信重工获悉，企业自主研发的LH2500-7型智能化磨机换衬板机械手试车成功，其凭借7自由度灵活操作、超强载荷及超长行程等优势，刷新国内同类产品纪录，标志着我国在重型矿山装备领域取得关键技术突破。

作为矿山磨机核心耗材，衬板更换效率直接关系生产连续性。中信重工依托国家重点研发计划，历时十余年技术迭代，连续攻克高精度重复定位、刚柔耦合机械臂设计等“卡脖子”难题，形成三/四轴、六/七轴机械手系列化产品，为太钢、五矿矿业及俄罗斯、刚果(金)等国内外客户提供全流程解决方案。

据悉，此次试车成功的LH2500-7型智能化磨机换衬板机械手，重37.5吨，最大可抓取2.5吨荷载能力，臂展达到26米，是目前国内最长机械臂。

尤值一提的是，LH2500-7型机械手集多项尖端技术于一身：7个自由度运动系统使其可精准完成衬板抓取、对位、安装等复杂动作；全液压驱动与负载敏感比例控制技术保障了机身高效稳定运行；工程手柄与机器人视觉辅助系统结合，实现“人机协同”智能化操作，定位精度达0.3毫米。

“创新驱动，树立洛阳智造新标杆。”中信重工相关负责人坦言，相较于传统人工更换方式，该设备将单次衬板更换效率提升4倍以上，人员需求减少80%，彻底解决矿山作业环境高危、耗时长等痛点。

不止于此。LH2500-7开创的“自主控制+人机交互”作业新模式，整体技术达到国际先进水平，将推动矿山“无人化车间”建设。同时其还能延伸应用的虚拟样机仿真、电液伺服控制等技术，有望为港口重载机器人、应急救援装备等领域提供跨界技术储备。

中信重工相关负责人表示，将牢牢把握高质量发展首要任务，以科技创新引领产业升级，促进产业高端化、智能化、绿色化，推动我国矿山重型装备跃居世界领先水平，持续擦亮“洛阳造”大国重器“金字招牌”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 张毅 雷正道 文/图）