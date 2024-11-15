“五一”假期不停工 洛宁抽水蓄能电站项目“加速跑”

5月1日，位于洛阳市洛宁县的国网新源河南洛宁抽水蓄能电站施工现场，数百名工人各尽其职正加紧施工，推动项目建设按节点顺利推进。
5月1日，位于洛阳市洛宁县的国网新源河南洛宁抽水蓄能电站施工现场，数百名工人各尽其职正加紧施工，推动项目建设按节点顺利推进。
5月1日，位于洛阳市洛宁县的国网新源河南洛宁抽水蓄能电站施工现场，数百名工人各尽其职正加紧施工，推动项目建设按节点顺利推进。
据悉，该项目总投资88.8亿元、电站总装机容量140万千瓦，设计年平均抽水电量为15.88亿千瓦时，设计年平均发电量11.91亿千瓦时。按照每个家庭每月用电150千瓦时计算，其年发电量可供约66万户家庭正常使用1年。
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