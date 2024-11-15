登上应天门，俯瞰隋唐洛阳城！“五一”假期应天门六楼预约开放

登顶应天门最高处，俯瞰洛阳城！洛报融媒记者从隋唐洛阳城景区获悉，“五一”假期期间应天门六楼首次实行预约开放(需购买应天门景区门票)，因场地区域承载容量受限且为保障游客安全，现全面实行预约制。

登顶应天门最高处，俯瞰洛阳城！洛报融媒记者从隋唐洛阳城景区获悉，“五一”假期期间应天门六楼首次实行预约开放(需购买应天门景区门票)，因场地区域承载容量受限且为保障游客安全，现全面实行预约制。 登顶应天门最高处，俯瞰洛阳城！洛报融媒记者从隋唐洛阳城景区获悉，“五一”假期期间应天门六楼首次实行预约开放(需购买应天门景区门票)，因场地区域承载容量受限且为保障游客安全，现全面实行预约制。 六楼开放时间 9:00-17:00 登楼路线 需步梯登顶(无电梯)根据景区引导路线从二层平台城门博物馆步行至六楼紫微观进行参观游览。 预约方式登楼游客需提前线上预约，每日分8个时段进行预约，每个时段限70人，时段结束清场。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵奕鼎 文/图)