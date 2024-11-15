@洛阳人：“五一”假期，这些燃气安全知识请您留意

“五一”假期已经到来，洛阳新奥燃气温馨提示：为保障您和家人度过一个平安、欢乐的节日，有效防范因燃气安全隐患导致的事故发生，现将出行期间燃气安全相关注意事项提醒如下。

“五一”假期已经到来，洛阳新奥燃气温馨提示：为保障您和家人度过一个平安、欢乐的节日，有效防范因燃气安全隐患导致的事故发生，现将出行期间燃气安全相关注意事项提醒如下。

出行前，切记关闭表前阀门

切记关闭表前阀门。假期如果外出旅游，出门前记得检查是否已关闭燃气总阀门、灶前阀门、灶具阀门，以防燃气泄漏引发安全事故。注意开窗通风，保证空气流通，防止燃气泄漏大量汇聚在室内。

检查燃气管道上方是否悬挂重物。无论是室内燃气管，还是各种燃气软管，都不能承重或是储物。悬挂杂物可能导致管道变形，严重的话会造成燃气泄漏。

检查燃气是否泄漏。用洗洁精水检查阀门、连接灶具的软管是否漏气及管卡是否安装牢靠。根据燃气新规要求，不能使用胶管，建议使用安全性更高的燃气专用金属波纹管，它的使用年限为8年。

回家探亲，排查燃气安全回家

探望父母时，不要忘记帮父母检查一下家中的燃气安全。

检查设备质保期。燃气灶具与热水器、壁挂锅炉的使用年限都是8年，从购买之日算起，到期就要及时更换，防止机器内部部件老化造成燃气泄漏风险。

检查燃气灶具是否自带熄火保护装置，它能在灶具意外熄火后，第一时间切断燃气，阻止燃气继续泄漏。

检查燃气热水器是否是不安全的直排式燃气热水器，而应该使用强排式、平衡式燃气热水器，而且不可以安装在浴室等密闭空间。

检查灶具连接管，应使用燃气专用不锈钢金属波纹管。

外出游玩，远离燃气设施

远离设施不触碰。燃气管道、燃气井、调压箱以及阀门井等大部分燃气设施临街，大家外出游玩时，请看护好自己的小孩，不要触碰燃气设备设施，以免发生意外。

发现泄漏不围观。如遇燃气泄漏事故，请不要围观，尽快远离现场，到达安全地带后拨打95158报险，特殊情况还需拨打119、120。



居家休息，正确使用燃气

注意通风。在家使用天然气时，需要保持厨房通风换气，防止燃气大量聚集在室内，引发爆燃事故。

不要远离厨房。做饭不离人，随时观察火焰情况，防止溢汤或火苗不正常熄灭，导致燃气发生泄漏。做完饭后，应及时关闭灶具和灶前阀门。

勿堆放易燃易爆物品。灶具附近不要堆放杂物和易燃易爆物品，以防发生火灾和爆炸事故。外出归来后使用燃气前，请务必检查室内燃气设施有无异常。如遇燃气泄露，冷静处理，保护自身安全的前提下开窗通风，关闭所有燃气阀门，杜绝一切产生火花的行为，到室外安全地带拨打95158。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 童志江）