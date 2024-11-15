5月1日至3日，隋唐大运河文化博物馆门票已约满

“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发布公告称，5月1日、5月2日和5月3日隋唐大运河文化博物馆门票已约满。

“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发布公告称，5月1日、5月2日和5月3日隋唐大运河文化博物馆门票已约满。 刚刚，“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发布公告称，5月1日、5月2日和5月3日隋唐大运河文化博物馆门票已约满。 关于5月1日、5月2日和5月3日隋唐大运河文化博物馆门票已约满的公告 尊敬的游客： 隋唐大运河文化博物馆5月1日、5月2日和5月3日门票已约满，截止发稿时洛阳万里茶道博物馆还有少量余票，回洛仓遗址和含嘉仓遗址可凭身份证直接入馆参观，尚未预约门票的游客可调整行程前往参观或择日参观，为您带来的不便敬请谅解！ 隋唐大运河文化博物馆 地址：洛阳市老城区滨河北路与新伊大街交叉口东100米 洛阳万里茶道博物馆 地址：洛阳市老城区九都东路171号 回洛仓遗址 地址：洛阳市瀍河回族区睦邻大道与邙岭大道交叉口北100米 含嘉仓遗址 地址:洛阳市瀍河回族区春都东路60号 特此公告。 隋唐大运河文化博物馆

2025年5月1日 ⑥