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5月1日至3日，隋唐大运河文化博物馆门票已约满
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 隋唐大运河文化博物馆 2025.05.01 11:47
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　　刚刚，“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发布公告称，5月1日、5月2日和5月3日隋唐大运河文化博物馆门票已约满。

关于5月1日、5月2日和5月3日隋唐大运河文化博物馆门票已约满的公告

尊敬的游客：

　　隋唐大运河文化博物馆5月1日、5月2日和5月3日门票已约满，截止发稿时洛阳万里茶道博物馆还有少量余票，回洛仓遗址和含嘉仓遗址可凭身份证直接入馆参观，尚未预约门票的游客可调整行程前往参观或择日参观，为您带来的不便敬请谅解！

　　隋唐大运河文化博物馆

　　地址：洛阳市老城区滨河北路与新伊大街交叉口东100米

　　洛阳万里茶道博物馆

　　地址：洛阳市老城区九都东路171号

　　回洛仓遗址

　　地址：洛阳市瀍河回族区睦邻大道与邙岭大道交叉口北100米

　　含嘉仓遗址

　　地址:洛阳市瀍河回族区春都东路60号

　　特此公告。

　　隋唐大运河文化博物馆
2025年5月1日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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