鸡冠洞五一“妖”你同乐！

“五一小长假”即将到来，鸡冠洞准备了超多惊喜，等你共享欢乐时光！

“五一小长假”即将到来，鸡冠洞准备了超多惊喜，等你共享欢乐时光！ “五一小长假”即将到来 鸡冠洞准备了超多惊喜 等你共享欢乐时光 01 花海秘境 鸡冠洞的矮牵牛织就的彩虹地毯 行走在花海之间 每一步都踏进浪漫 无论站着、坐着，或是俯身轻触花瓣 随手一拍，皆是风景 02 妖精Disco 当音乐响起 触发跳舞技能 看唐僧领舞共跳“妖精Disco” 想要快乐，就加入这场奇幻派对吧！ 03 妖精市集 在鸡冠洞修炼多年的妖精NPC 各个身怀绝技 和他们一起玩游戏 就有机会赢取妖界银票“小妖币” 兑换限定礼品哦 你以为这就结束了？ 黑风洞里的黑熊精 在溶洞内等着你哦 04 萌宠乐园 五一假期 兔子、羊驼、矮马等萌宠 正式落户鸡冠洞 这群可爱的“新居民” 将为您带来全新的互动体验 05 玩偶幼儿园 大熊猫、小熊猫、拳击熊 超萌玩偶会跳舞、爱耍宝 和你互动，逗你开心 06 杂技萌宠秀 独轮车特技、蹬大缸表演 惊险刺激 灵巧小狗跳圈、走钢丝 山羊轻盈过铁板桥 逗趣十足！ 07 西游剧场 《新唐僧收徒》、《新三打白骨精》 全程段子、包袱不断 笑料十足，全场捧腹 08 疗愈时刻 小院戏剧汇 带你感受梨园雅韵的魅力 花海民谣汇 让民谣与花香抚慰心灵 09 非遗美食市集 春天的味道里 少不了槐花菜的影子 五一带你尝鲜 还有栾川豆腐、清凉蝌蚪面、爽滑凉粉 让舌尖感受季节的浪漫 五一假期 相约鸡冠洞 在慢节奏的奇幻世界 找回久违的快乐吧！