“五一”假期，瀍河区这些精彩活动您别错过

1日，记者从瀍河区获悉，“五一”假期，该区将开展游园会、民谣快闪、神州牡丹万花会等多项精彩活动，提升游客体验感。

1日，记者从瀍河区获悉，“五一”假期，该区将开展游园会、民谣快闪、神州牡丹万花会等多项精彩活动，提升游客体验感。

具体如下

一、“SHINING中街”五一游园会系列活动

地点：洛城中街

活动内容：包括举办青年创意集市、发放“SHINING中街-花神有礼”消费券、“花神牡丹绘长卷”文旅互动等活动，通过花神巡游、花神演绎、游园音乐会等互动性演出，打造“可逛、可品、可玩、可购”的沉浸式消费场景。

二、民谣快闪活动

地点：汉魏洛阳故城遗址博物馆前广场、塔西烧烤城、铜驼暮雨东关大街、洛城中街

活动内容：民谣歌手、乐队将围绕瀍河区原创民谣进行快闪表演。

三、“花繁天下安”神州牡丹万花会活动

地点：神州牡丹园

活动内容：开展世界民间园艺插花艺术大展、传统簪花、牡丹服饰秀、诗乐朗诵、牡丹花艺DIY、无人机表演、“神州杯”牡丹短视频大奖赛、牡丹文化讲座等活动，让来洛游客沉浸式感受牡丹文化。