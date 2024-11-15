10个文旅项目签约进驻老城古城片区

近日，老城古城片区第十二批进驻企业集中签约，10个项目正式签约进驻。
近日，老城古城片区第十二批进驻企业集中签约，10个项目正式签约进驻。
近日，老城古城片区第十二批进驻企业集中签约，10个项目正式签约进驻。
此次签约的10个项目总投资额约9882万元，总建筑面积约9415平方米，涵盖酒店、餐饮、文创等多元文旅业态。
此次签约的洛阳鼎阳酒店管理有限公司，将在丽景门安乐北街区域打造集餐饮娱乐、文化剧院、酒店住宿于一体的文商旅综合体。该项目占地约6400平方米，预计明年牡丹文化节前投入使用。“建设过程中，将摒弃大拆大建模式，采用轻改造、针灸式更新理念，最大限度保留古建原貌，让老场景焕发新活力。”该公司负责人说。
老城古城片区自去年4月底开展招商工作以来，已成功签约十一批共118个项目，总投资额约7.23亿元，盘活资产约9.92万平方米。“下一步，将完善配套政策措施、加大服务保障力度，助力项目早开工、早投用，积极抢抓洛阳新文旅产业风口，实现共赢发展。”老城区相关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 石智卫)
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