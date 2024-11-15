紧盯重点领域 抓实风险防范 筑牢“五一”假期安全稳定防线

昨日，我市召开“五一”假期安全防范工作视频会，传达学习习近平总书记对辽宁辽阳市白塔区一饭店火灾事故的重要指示精神和李强总理批示要求，以及全省“五一”假期安全防范工作视频会议精神，部署全市“五一”假期安全防范工作。

昨日，我市召开“五一”假期安全防范工作视频会，传达学习习近平总书记对辽宁辽阳市白塔区一饭店火灾事故的重要指示精神和李强总理批示要求，以及全省“五一”假期安全防范工作视频会议精神，部署全市“五一”假期安全防范工作。

市委常委、常务副市长潘开名出席会议并讲话。他指出，“五一”假期生产经营旺盛，文旅市场活跃，群众出游密集，风险隐患交织叠加。各级各部门要充分认识安全生产形势的严峻性复杂性，深刻汲取近期事故教训，以严的措施、严的作风狠抓工作落实，坚决守牢安全底线红线。要紧盯重点领域，结合近期特别是“五一”假期安全风险防范重点，抓好交通领域事故预防，及时发布出行提醒，保障道路安全畅通；抓实文旅领域隐患排查，维护检修景区设备设施，做好限流预判、分流管控；紧盯重点场所，排查整治“九小场所”、商超、酒店等消防隐患；统筹抓好化工、建筑、矿山等领域安全防范，以及森林防火、防汛备汛等重点工作，高效处置各类突发事件。要完善制度措施，加强值班值守，强化督导检查，扭住问题抓整改，压实责任全链条，确保群众度过一个平安祥和的假期。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)