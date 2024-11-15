昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨主任(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨主任(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了省委书记刘宁在省十四届人大常委会第十五次会议闭幕会上的讲话精神及市委相关会议精神。常委会党组和机关党组理论学习中心组成员围绕习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述进行研讨交流。会议研究了市人大常委会春季护林监督、2025年司法案件评议等工作，确定了市十六届人大常委会第二十次会议建议议程和日程安排。

李保国强调，人大各项工作要坚持以人民为中心，聚焦群众关心关注的急难愁盼问题，统筹开展人大立法、监督等工作，深化拓展人大代表流动工作站等代表履职平台功能作用，丰富代表履职活动，广泛吸纳民意、汇集民智，让全过程人民民主更加可知可感。要持续增强人大监督刚性和权威，力戒形式主义，探索运用第三方评估等监督手段，创新开展“点单”监督，常态化开展跟踪督办，不定期开展“回头看”，认真做好监督“后半篇文章”，以实际行动贯彻落实好新修改的监督法。要扎实开展春季护林专项监督，深入检查损害树木及其生长环境的违规违法行为，深挖林木保护工作短板和制度缺陷，督促相关单位严肃查处、及时整改、完善制度、提升质效，持续将监督效能转化为制度动能和保护成果，切实筑牢生态绿色屏障。要高质量推进“天下黄河洛阳美”主题活动，精心组织落实好黄河保护法执法检查、黄河新文旅发展监督、“洛阳味道”打造等工作，狠抓责任落实，确保“七个一”活动成果落地落实，充分营造保护黄河浓厚氛围，持续提升城市美誉度和影响力，为现代化洛阳建设贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮)