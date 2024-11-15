张玉杰主持召开市政府常务会议 研究部署防汛抗旱、经济运行等工作

昨日，市长张玉杰主持召开市政府常务会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究部署防汛抗旱、经济运行等工作。

昨日，市长张玉杰主持召开市政府常务会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究部署防汛抗旱、经济运行等工作。

会议传达学习了习近平总书记在中央政治局第二十次集体学习时的重要讲话等精神，强调要深刻领会习近平总书记关于人工智能的重要论述，坚持政府引导、创新驱动、开放融合，深入研究产业演进趋势，梳理细化应用场景，落实融合示范项目，完善保障措施、营造产业生态，推动人工智能科技创新与产业创新深度融合，积极开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道。

会议传达学习了中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中和省长王凯莅洛调研指示精神，研究部署防汛抗旱等工作。会议强调，要加强抗旱技术指导和服务，落实精准灌溉、“一喷三防”等措施，牢牢把握抗灾害夺丰收主动权。要提前做好汛期防范应对，加强监测预警，细化应急预案，落细防御措施，筑牢防洪减灾坚固防线。要集中连片推进乡村全面振兴，坚持以规划为引领，以“三个贯通”为路径，集中连片打造高标准农田，提升防灾减灾能力，提高土地产出效益，壮大特色富民产业，拓宽农民增收渠道，着力走好城乡融合发展之路。

会议研究部署了二季度经济工作。会议强调，要更加坚定信心决心，把思想和行动统一到党中央对经济形势的科学判断上来，全面落实省委、市委相关部署要求，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。要更加注重对接争取，深入研究政策导向、资金投向，挖掘资源禀赋潜力，做精做细项目储备，争取更多项目“进盘子”、更多资金“增蛋糕”。要更加注重精准调度，紧盯重点行业、企业，精准做好分级分类调度，充分挖掘、全面释放增长潜能。要更加注重工作落实，统筹抓好项目建设、产业发展、消费提质、招商引资、风险防范，全力奋战“二季度”、确保“双过半”。

会议安排部署了安全生产、廉洁过节等工作。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)