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洛阳：以文创为媒，向世界展现古都文化魅力【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.30 22:37
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　　2025年4月30日，2025法国巴黎国际博览会在巴黎凡尔赛门展览馆举行。

　　洛阳市作为推动文旅产业融合的典范城市，携“洛阳礼物”文创品牌及系列文化展演亮相国际舞台。

　　文化为核：千年古都的创意表达

　　以古都底蕴为“裳”，以文化创意为魂。

　　据了解，此次赴法参展，洛阳市精心遴选了文化底蕴深厚、寓意吉祥、设计精巧的三大类，数百件文创精品。它们以“传统文化+现代设计”为核心，融汇了洛阳的历史文化，凝聚着山水滋养的匠心传承，契合了当代审美与实用需求，现场圈粉无数。

　　当联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃女士收到来自洛阳的问候，戴上牡丹丝巾时，她高兴地连连夸赞：“洛阳礼物’太精美了！”。

　　这句话也是洛阳展台里，法国当地观众，参展各国代表口中称赞最多的话语。

　　传播为桥：打造文明互鉴新范式

　　应天长歌奏盛世，霓裳舞动献祝福。

　　在当天活动的暖场表演中，以应天门为背景创作的舞蹈秀《应天长歌》，受到了现场观众的热烈追捧。众多观众在演出结束后，纷纷走到洛阳展台，和表演者合影，学习“叉手礼”。

　　“这是我第一次近距离欣赏到这样的舞蹈，实在太美了。”一位法国当地观众表示，希望有机会早点到中国、去洛阳看看。

　　精美的文创产品，风格别具的隋唐乐舞，让参观者沉浸式地体验和领略了洛阳独有的文化魅力和文化创造力，也为洛阳提供了文化出海的创新范式。

　　产业交流：构建文化出海新通道

　　法国巴黎国际博览会创办于1904年，原名为“巴黎万国博览会”，是世界上最大的综合性展会之一，也是具有广泛国际影响力的国家形象展示和全球文化推介平台。本届展会时间为当地时间2025年4月30日至5月11日。

　　洛阳——千年古都，牡丹花城；巴黎——时尚之都，浪漫之城。当古都神韵遇上西方经典，洛阳开启文化出海新征程。通过参与此次世界级博览会，进一步扩大了洛阳的城市影响力，开拓了洛阳文旅产业全球化发展空间。

　　据了解，下一步，洛阳市将继续秉持开放包容的态度，加强中外文明交流互鉴，深化与在法、在欧企业的合作，构建文化出海新通道，讲好洛阳故事，秀出中国风采。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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