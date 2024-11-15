洛阳市职工文化艺术节迎“五一”文艺会演举行

“五一”国际劳动节来临之际，洛阳市职工文化艺术节迎“五一”文艺会演在市工人俱乐部举行，洛阳市劳模工匠代表、新就业形态劳动者、医护人员、环卫工人、产业工人等约400人走进市工人俱乐部观看演出。

“五一”国际劳动节来临之际，洛阳市职工文化艺术节迎“五一”文艺会演在市工人俱乐部举行，洛阳市劳模工匠代表、新就业形态劳动者、医护人员、环卫工人、产业工人等约400人走进市工人俱乐部观看演出。

本次会演以“咱们工人有力量”为主题，演出在合唱《追寻》《咱们工人有力量》的激昂旋律中拉开序幕。诗朗诵《礼赞劳动者 扬帆新征程》、快板《铁人精神代代传》、器乐合奏《豫潮唐韵》、现代舞《青年突击》……来自基层一线的展演作品形式多样、内容丰富，异彩纷呈，展现了新时代劳动者以饱满热情、昂扬斗志和务实作风，在现代化洛阳建设新征程中奋勇争先的生动实践。

近年来，洛阳市总工会坚持把思想引领融入职工文化建设中，以职工丰富多彩的文体活动陶冶广大职工情操，促进广大职工素质全面提升。今年洛阳市总工会继续推出职工文化艺术节与职工体育节，将通过“展、赛、演、学、创”五大模块与精彩赛事，打造超2000场次职工文化体育活动。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 夏若茵 韩晓萌）