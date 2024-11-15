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洛阳313家企业将获一季度满负荷生产奖励5340万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.30 20:40
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　　30日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，根据全省实施的一季度满负荷生产财政奖励政策，洛阳初步确定313家企业将获得奖金5340万元，其中获得20万元奖励企业221家，奖励金额4420万元。

　　为做好惠企纾困工作，促进经济平稳健康发展，洛阳工信、财政部门今年以来积极组织开展企业申报工作，引导规模以上工业企业加速恢复满负荷生产状态，为全力拼经济提供强力支撑。

　　按照奖励标准，实现2025年一季度满负荷生产的规模以上工业企业，可获得10万元财政奖励；实现2025年一季度满负荷生产且营业收入同比增长10%以上的企业，可获得20万元财政奖励。奖励资金由省级和属地财政按照1∶1分担。

　　与此前数据相比，此次洛阳获得一季度满负荷生产财政奖励的企业、金额较去年分别增加65家、1560万元，其中获得20万元奖励企业比2024年增加81家。

　　“获奖企业数量、奖励金额大幅度增长的背后，是全市企业今年以来积极奋斗，实现一季度工业强势开局的不懈努力，为奋战二季度、确保‘双过半’打下坚实基础。”洛阳市工信局相关负责人表示。

　　据统计，今年一季度洛阳规上工业增加值增速为8.9%，较去年全年提升1.9个百分点，分别高于全国、全省2.4个、0.1个百分点，新能源汽车电池、轴承等配套产业景气度提升，中州时代、轴研科技、洛轴科技等企业产值快速增长，带动装备制造业增加值同比增长27.8%，高技术制造业增加值同比增长92.3%，拉动全市规上工业增速4.2个百分点……全市产业呈现传统制造业优势加快重塑，新质生产力培育卓有成效，现代化产业体系建设稳步推进,工业高质量发展稳中向好、稳中向新、稳中向优的良好局面。

　　下一步，洛阳工信等部门将继续落实各项奖励政策，持续优化营商环境，增强企业发展信心和活力，加速释放企业产能，助力企业达产达效，力争交出奋战二季度、确保“双过半”的优秀答卷。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 刘飞 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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