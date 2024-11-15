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洛阳9名全国劳模和先进工作者载誉归来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.30 20:40
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　　4月30日下午，洛阳市赴京参加全国劳动模范和先进工作者表彰大会的9位全国劳模和先进工作者载誉而归。洛阳市总工会相关负责人为9位全国劳模和先进工作者一一送上鲜花和祝福。

　　回想起4月28日在人民大会堂开会的场景，全国劳动模范、中信重工机械股份有限公司电炉班大班长杨金安依然心潮澎湃：“我有幸坐在人民大会堂第一排，近距离聆听了习近平总书记的重要讲话，接受党和国家隆重表彰。”杨金安表示，将继续发挥劳模示范带头作用，持续锻造匠心匠艺，带领创新团队，埋头实干、奋发进取、拼搏奉献，创新突破更多的金属材料“卡脖子”技术，打造更多“国之重器”。

　　全国先进工作者、洛阳市农林科学院小麦研究所所长高海涛表示，这份荣誉不仅仅是个人荣誉，更是对所在团队和一线科技工作者的高度认可。从业30年来，高海涛和团队相继繁育了20多个小麦品种。“荣获全国先进工作者称号，是对我的一次鞭策和鼓励，我将和团队继续做好科技创新，培育更多小麦品种，服务国家粮食安全战略，助力农民持续增收。”高海涛说。

　　全国劳动模范、洛阳市老城区娄建党志愿服务队队长娄建党说，将以此次表彰为起点，在本职岗位上继续发扬劳模精神、发挥示范作用，为市民游客打造安全、舒适的出行环境，为洛阳文旅高质量发展添砖加瓦。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 夏若茵 任旭东 石智卫）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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