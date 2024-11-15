多措并举！洛阳加速筑牢工业领域网络与数据安全防线

今年5月底前，洛阳将形成年度数据安全风险防控重点企业名录，这是记者在29日举行的2025年洛阳市工业领域网络与数据安全政策宣贯会上了解到的。

今年5月底前，洛阳将形成年度数据安全风险防控重点企业名录，这是记者在29日举行的2025年洛阳市工业领域网络与数据安全政策宣贯会上了解到的。

数据是数字经济时代的关键生产要素，保障数据安全已成为事关国家安全与经济社会发展的重大问题。会议指出，洛阳将多措并举，积极推进工业领域网络与数据安全工作，努力促进数字技术和实体经济深度融合，为推进新型工业化筑牢安全屏障，加强宣传引导。有效利用政策宣贯、专题培训等平台渠道，采取多种形式加强数据和网络安全相关法律法规、政策标准的宣传力度，确保10月底前覆盖40%以上规上工业企业。

推进名录更新。按照工业和信息化领域数据安全风险防控重点企业条件和名录填报要求，洛阳将组织本地规上工业企业进行全面梳理，到5月底形成各县区2025年度数据安全风险防控重点企业名录。

开展分级管理。洛阳将推动各地加快推进规上工业企业数据分类分级保护，指导2025年度数据安全风险防控重点企业开展数据清查、识别、分类、分级工作，形成重要数据和核心数据目录，并督促辖区联网工业企业分级落实安全要求。

实施风险评估。洛阳将指导督促工业互联网安全三级企业、重要数据和核心数据处理者开展网络、数据安全风险评估，督促工业互联网安全二级企业开展网络安全风险评估。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 司马婷 文/图)