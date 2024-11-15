洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

多措并举！洛阳加速筑牢工业领域网络与数据安全防线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.30 18:46
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今年5月底前，洛阳将形成年度数据安全风险防控重点企业名录，这是记者在29日举行的2025年洛阳市工业领域网络与数据安全政策宣贯会上了解到的。

　　数据是数字经济时代的关键生产要素，保障数据安全已成为事关国家安全与经济社会发展的重大问题。会议指出，洛阳将多措并举，积极推进工业领域网络与数据安全工作，努力促进数字技术和实体经济深度融合，为推进新型工业化筑牢安全屏障，加强宣传引导。有效利用政策宣贯、专题培训等平台渠道，采取多种形式加强数据和网络安全相关法律法规、政策标准的宣传力度，确保10月底前覆盖40%以上规上工业企业。

　　推进名录更新。按照工业和信息化领域数据安全风险防控重点企业条件和名录填报要求，洛阳将组织本地规上工业企业进行全面梳理，到5月底形成各县区2025年度数据安全风险防控重点企业名录。

　　开展分级管理。洛阳将推动各地加快推进规上工业企业数据分类分级保护，指导2025年度数据安全风险防控重点企业开展数据清查、识别、分类、分级工作，形成重要数据和核心数据目录，并督促辖区联网工业企业分级落实安全要求。

　　实施风险评估。洛阳将指导督促工业互联网安全三级企业、重要数据和核心数据处理者开展网络、数据安全风险评估，督促工业互联网安全二级企业开展网络安全风险评估。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 司马婷 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这...
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
        “脂肪肝不是成人病吗，我儿子才9岁啊！”在洛阳妇幼保健院儿童保健科诊室里，东东(化名)妈妈说话间反复抖动...
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
  • ·八岁男童血压“爆表”牵出罕见病，这些信号家长要警惕！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 景区商圈“人从众”？洛阳交警划...
  • 洛阳“网约公交”即将上线：2元任...
  • “五一”假期，洛阳站、洛阳龙门...
  • 大风+高温+强对流！“五一”假期...
  • 实施改造提升、引入潮流业态 涧西...
  • 嵩县：发展黄精产业 助农增收致富
  • 牡丹“超长待机”！五一假期，来...
  • 洛阳举行“华夏衣 东方礼 青春志...
  • 10岁女孩遭遇网络诈骗 民警闪电出...
  • 隋唐大运河文化博物馆推出《漕纲...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605