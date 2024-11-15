洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“五一”期间，洛阳公交IC卡人工充值点营业时间有调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.30 18:46
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　刚刚，洛阳公交集团微信公众号发布消息，“五一”期间IC卡人工充值点营业时间有调整。具体内容如下：

       尊敬的乘客：

　　2025年5月1日至5月5日劳动节期间，因中原银行各网点营业时间做出调整，部分网点实行轮休，公交IC卡人工充值点营业时间也随之调整，2025年5月6日起恢复正常营业。现将公交IC卡人工充值点营业时间公告如下:

　　劳动节期间公交IC卡人工充值点营业时间

　　1.公交IC卡充值中心

　　地址：洛阳市解放路16号(解放路与春晴路交叉口)

　　营业时间：5月1日—5月5日8:30-17:00

　　2.中原银行洛阳九都路支行充值点

　　地址：洛阳市九都西路170号(九都西路与银川路交叉口)

　　营业时间：5月1日、5月5日(9:00-17:00)

　　3.洛阳市民之家充值点

　　地址：洛阳市开元大道口与永泰街交叉口市民之家一楼D09

　　营业时间：随市民之家营业时间，不营业

　　4.中原银行洛阳东花坛支行充值点

　　地址：洛阳市瀍河区启明路熙春路口银城东方

　　营业时间：5月4日、5月5日

　　上午：9:00-12:00

　　下午：13:00-17:00

　　5.中原银行洛阳涧东支行充值点

　　地址：洛阳市中州中路与涧东路交叉口赛博城楼下

　　营业时间：5月4日、5月5日

　　上午：9:00-12:00

　　下午：13:00-17:00

　　6.中原银行洛阳西苑支行充值点

　　地址：洛阳市西苑路与湖南路交叉口(725所门口隔壁)

　　营业时间：5月1日、5月2日

　　上午：9:00-12:00

　　下午：13:00-17:00

　　7.中原银行洛阳洛龙区支行充值点

　　地址：洛阳市龙门大道与古城路交叉口帝都国际城最北头

　　营业时间：5月3日、5月5日

　　上午：9:00-12:00

　　下午：13:00-17:00

　　8.中原银行洛阳大学城支行充值点

　　地址：洛阳市洛龙区学府街与五环街交叉口

　　营业时间：5月1日、5月2日

　　上午：9:00-12:00

　　下午：13:00-17:00

　　咨询服务热线：63192273

　　⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这...
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
        “脂肪肝不是成人病吗，我儿子才9岁啊！”在洛阳妇幼保健院儿童保健科诊室里，东东(化名)妈妈说话间反复抖动...
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
  • ·八岁男童血压“爆表”牵出罕见病，这些信号家长要警惕！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 景区商圈“人从众”？洛阳交警划...
  • 洛阳“网约公交”即将上线：2元任...
  • “五一”假期，洛阳站、洛阳龙门...
  • 大风+高温+强对流！“五一”假期...
  • 实施改造提升、引入潮流业态 涧西...
  • 嵩县：发展黄精产业 助农增收致富
  • 牡丹“超长待机”！五一假期，来...
  • 洛阳举行“华夏衣 东方礼 青春志...
  • 10岁女孩遭遇网络诈骗 民警闪电出...
  • 隋唐大运河文化博物馆推出《漕纲...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605