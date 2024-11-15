“五一”期间，洛阳公交IC卡人工充值点营业时间有调整

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刚刚，洛阳公交集团微信公众号发布消息，“五一”期间IC卡人工充值点营业时间有调整。
刚刚，洛阳公交集团微信公众号发布消息，“五一”期间IC卡人工充值点营业时间有调整。具体内容如下：
尊敬的乘客：
2025年5月1日至5月5日劳动节期间，因中原银行各网点营业时间做出调整，部分网点实行轮休，公交IC卡人工充值点营业时间也随之调整，2025年5月6日起恢复正常营业。现将公交IC卡人工充值点营业时间公告如下:
劳动节期间公交IC卡人工充值点营业时间
1.公交IC卡充值中心
地址：洛阳市解放路16号(解放路与春晴路交叉口)
营业时间：5月1日—5月5日8:30-17:00
2.中原银行洛阳九都路支行充值点
地址：洛阳市九都西路170号(九都西路与银川路交叉口)
营业时间：5月1日、5月5日(9:00-17:00)
3.洛阳市民之家充值点
地址：洛阳市开元大道口与永泰街交叉口市民之家一楼D09
营业时间：随市民之家营业时间，不营业
4.中原银行洛阳东花坛支行充值点
地址：洛阳市瀍河区启明路熙春路口银城东方
营业时间：5月4日、5月5日
上午：9:00-12:00
下午：13:00-17:00
5.中原银行洛阳涧东支行充值点
地址：洛阳市中州中路与涧东路交叉口赛博城楼下
营业时间：5月4日、5月5日
上午：9:00-12:00
下午：13:00-17:00
6.中原银行洛阳西苑支行充值点
地址：洛阳市西苑路与湖南路交叉口(725所门口隔壁)
营业时间：5月1日、5月2日
上午：9:00-12:00
下午：13:00-17:00
7.中原银行洛阳洛龙区支行充值点
地址：洛阳市龙门大道与古城路交叉口帝都国际城最北头
营业时间：5月3日、5月5日
上午：9:00-12:00
下午：13:00-17:00
8.中原银行洛阳大学城支行充值点
地址：洛阳市洛龙区学府街与五环街交叉口
营业时间：5月1日、5月2日
上午：9:00-12:00
下午：13:00-17:00
咨询服务热线：63192273
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