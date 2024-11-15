防晒喷雾能带吗？充电宝是否有限制？火车禁带物品最新指南来了

“五一”假期即将开始，您是否准备外出旅游？4月30日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，乘火车出行，这些物品不能带。

“五一”假期即将开始，您是否准备外出旅游？4月30日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，乘火车出行，这些物品不能带。

●护理类，可以携带

冷烫精、染发剂、摩丝、发胶、杀虫剂、空气清新剂等自喷压力容器，单体容器容积不超过150毫升，每种限带1件，累计不超过600毫升。提醒：在售大部分防晒喷雾、保湿喷雾也属于自喷压力容器类。

卷发棒、拉直器可以携带，请勿在列车上使用。

指甲油、去光剂累计不超过50毫升。

香水、花露水、喷雾、凝胶等含易燃成分的非自喷压力容器日用品，单体容器容积不超过100毫升，每种限带1件。喷雾禁止在动车组列车上使用，以免触发烟感报警装置。

含75%酒精的消毒纸巾，可以携带。

●出行类，可以携带

标志清晰的充电宝、锂电池，单块额定能量不超过100瓦[特小]时(2.7万毫安时)，含有锂电池的电动轮椅除外。

乘坐动车组列车，相机三脚架、钓鱼竿等杆状物品收缩后长度≤130厘米；乘坐普通列车，杆状物品收缩后长度≤200厘米。

折叠自行车、平衡车等轮式代步工具需要使用硬质包装完好，禁止在车站和列车上骑行。

依靠辅助器具才能行动的老、幼、病、残、孕等特殊重点旅客使用折叠轮椅，可带上火车。

折叠婴儿车可以携带。

露营车、帐篷可以携带，但要注意尺寸，妥善包装。

电饭锅、电磁炉、空气炸锅、电吹风、转换插头、电热水器、插线板等小型家用电器，可以携带，请勿使用。

小型无人机可以携带，但禁止在车站和铁路沿线使用。

旅客携带导盲犬，需要持有效身份证件、残疾人证、导盲犬工作证、动物健康免疫证明。