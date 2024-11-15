最高气温36℃！洛阳最新天气预报来了

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，5月2日受高空东北冷涡后部下滑槽和地面冷空气扩散的共同影响，我市北中部风力较大，局地有雷暴大风等强对流天气。

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，5月2日受高空东北冷涡后部下滑槽和地面冷空气扩散的共同影响，我市北中部风力较大，局地有雷暴大风等强对流天气。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，5月2日受高空东北冷涡后部下滑槽和地面冷空气扩散的共同影响，我市北中部风力较大，局地有雷暴大风等强对流天气。其他时段以晴到多云天气为主。 具体预报 今天夜里：多云转晴天。 5月1日(周四)：晴天间多云，偏北风转偏南风3级～4级，气温16℃～33℃。 5月2日(周五)：晴天转多云，傍晚到夜里部分地区有阵雨、雷阵雨，局部地区伴有雷暴大风等强对流天气，东北风4级左右，气温18℃～36℃。 5月3日(周六)：多云到晴天，东北风3级～4级，气温17℃～27℃。 5月4日(周日)：晴天转多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温14℃～29℃。 5月5日(周一)：多云转晴天，西北风3级～4级，气温16℃～30℃。 5月6日(周二)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温17℃～30℃。 5月7日(周三)：晴天到多云，气温17℃～27℃。⑥