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“五一”见！洛阳首部大型宫廷园林实景演出《凤舞神都》将上演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.30 18:47
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　　“五一”假期，洛阳首部大型宫廷园林实景演出《凤舞神都》将在九州池景区震撼上演。洛报融媒记者近日探访彩排现场，采访主创团队，带您了解这部巨作。

　　“九洲池水雾升腾，星河倒映宫阙，时空之门开启，万象神宫大殿内女皇身影若隐若现，拉开千年传奇序幕……”29日晚，《凤舞神都》彩排现场，100多名演员身着唐代华服，以星河为幕、宫苑为台，复现一代女皇武则天的峥嵘岁月。

　　《凤舞神都》时长1小时，通过“应天长歌”“金甲雄风”“国色天香”“万国来朝”“神都凤舞”等篇章，深挖一代女皇和洛阳的传奇故事，细腻描绘武则天和洛阳之间的深层逻辑和情感基因，既萃取历史经典传奇的精髓，又贴合现代艺术审美潮流，通过歌舞、武术、服化道、汉服非遗等艺术表现手法，大胆运用新颖的艺术设计理念，创造出既承载着历史传统文化底蕴，又洋溢着现代潮流气息的大型沉浸式演绎佳作，让洛阳文旅以更加时尚、新颖的方式走进大众视野。

　　在故事内核的挖掘与创作方面，《凤舞神都》以武则天在应天门的登基大典为主线，生动描绘她破除门阀桎梏的锐意革新，开文、武双举，让寒门才子出将入相。演出现场，既有牡丹花仙凌波漫步，尽显曼妙身姿，也有刀光剑影中，英武男儿军阵对垒，擂台比武的生动场景。从皇家宫廷的肃穆到市井里坊的喧嚣，从征战吐蕃的壮阔到花动京城的绝美，金戈铁马穿越吐蕃烽烟，牡丹花雨漫卷丝路驼铃，万国衣冠拜冕旒的盛景，皆在虚实之间流转重现。

　　“《凤舞神都》的推出是洛阳实景演出的突破性尝试，也是表演式文旅的一次颠覆性创作。”主创团队负责人介绍说，整场演出大胆采用人工智能影像、VR+IR+3D等前沿科技，通过数字技术+场景展现，打破传统思维，打破时空局限，带给观众多种视觉冲击、深度沉浸观感和极致艺术享受。

　　据介绍，“五一”假期期间，《凤舞神都》每晚将在九洲池景区上演。其中，5月1日至4日，每天演出2场，时间为20:00-21:00(第一场)，21:30-22:30(第二场)；5月5日演出一场：时间为20:00。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 赵奕鼎）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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