“五一”假期 洛阳多家文博场馆延迟闭馆

为满足游客文化需求，今年“五一”假期期间，我市多家博物馆将开启延迟闭馆服务，推出特色展览和体验活动，为游客提供多元文化体验。

为满足游客文化需求，今年“五一”假期期间，我市多家博物馆将开启延迟闭馆服务，推出特色展览和体验活动，为游客提供多元文化体验。

5月1日至5日，洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、二里头夏都遗址博物馆等场馆将取消周一闭馆惯例，每日开放时间延长至18时，部分场馆增设夜间活动。其中，洛阳博物馆推出4场“洛博之夜——一夜探古今”夜游专场，结合灯光与数字技术展示文物历史；洛阳古墓博物馆开放5场“古墓探秘”活动，游客可实地参观墓葬区；隋唐大运河文化博物馆则推出3场沉浸式剧本杀《漕纲迷航》，以互动形式解读运河文化。展览内容推陈出新。二里头夏都遗址博物馆举办《点石成金·从苏美尔到夏王朝的古文明冶金互鉴》特展，并开展8场“九洲密钥”沉浸式解谜互动游戏，通过文物线索串联历史知识。

5月1日上午，关林景区举办祈福香典，通过香礼仪式、汉服展演等节目展现传统礼仪。假期期间，洛阳古墓博物馆将推出“探秘古墓宝藏系列研学游”，孩子们可体验仿古文物修复；洛阳民俗博物馆将开展“华裳小匠，萌趣古韵”手工活动，游客可通过制作简易汉服了解传统文化。

为保障参观秩序，各博物馆实行线上预约制，游客需通过场馆官方微信公众号提前预约，60岁以上老人凭身份证可直接入馆。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)