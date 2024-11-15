“五一”去栾川 乐享慢生活

“五一”假期倒计时，宅家躺平？周边踏青？还是长途旅行？难道又要在一边纠结一边吃吃喝喝睡睡中度过？

“五一”赴约 乐享栾川慢生活

“五一”假期倒计时

宅家躺平？周边踏青？还是长途旅行？

难道又要在一边纠结

一边吃吃喝喝睡睡中度过？

NO NO NO

离洛阳2个小时车程的栾川

这些需要提前知道

以下从文旅活动、路线规划到出行细节，为你解锁栾川“五一”的正确打开方式。

01

自然与人文的交响

老君山

五一假期来老君山相约一场放松身心的疗愈之旅，“仙宫云裳”演绎、仙子精灵踏歌巡山、百花花神献舞赐福、草本养生局等国风活动持续举办；品仙山茶韵，赏仙宫舞曲，放下自我，与茶馆老板娘、仙官和神将情景互动，感受仙山的自然灵气，观照自我，疗愈内在，解锁人生新体验。

鸡冠洞

远离城市的喧嚣和炎热，在18℃的鸡冠洞，找到一份自在愉悦的心情。鸡冠洞景区以“牵牛迎夏、一路繁花”为主题打造高山牡丹、矮牵牛“双花海”，每一步踏入，都仿佛置身于一幅美丽的画卷之中！景区还推出西游妖精市集、花田演绎、萌宠表演、栾川美食免费品尝……都让你的五一假期不虚此行！

重渡沟

重渡沟景区百场非遗表演，全天在7个演出地点演艺，精彩不断，昼夜狂欢不停歇。重磅推荐，重渡沟精心打造，新开放的神秘区域，“绿野仙踪秘境”、崖边“鸾·咖啡”睡莲花海，苔藓裹着青石阶蜿蜒而上，每走十步就遇一片水雾帘，拍照打卡出片率100%，快@你的拍照搭子，一起来重渡沟拍下属于你们的“五一”靓照！

竹海野生动物园

竹海野生动物园推出“趣野五一，奇遇山林”系列活动，举办“虎崽春季运动会”短视频挑战赛、“迈迈生日应援团”开团、人生之路登攀大会、动物保护公益宣传月等主题活动，这个“五一”，逃离人挤人！来栾川竹海野生动物园，rua最野的小脑斧，拍最萌的亲子照……

伏牛山四季旅游度假区

伏牛山清凉界五一假期抓“蒲”计划，开启你的假日狂欢！三大趣味关卡：大象足球、趣抛飞盘、百发百中射箭场，每过一关可得1张“蒲蒲卡”，集齐三张即可兑换景区限定礼品，还有草坪露营、刺激游玩项目一站式体验，你以为这就完了？别急，室内滑雪，解锁反季清凉，快来领取你的假期惊喜吧！

抱犊古寨

五一假期，抱犊古寨精心策划并推出了一系列精彩活动~山门迎宾礼，免费畅饮非遗广式凉茶，消解爬山之乏；古街寻味记，三川豆腐飘香街巷，百年石磨工艺现制现品；全天候实景大戏演出，《抬花轿互动》，《抛绣球》、《绿林抢亲》、《解放抱犊古寨大型实景演出》，沉浸式文旅体验为你的旅行增添更多欢乐和惊喜！

天河大峡谷

天河大峡谷景区第二届“山野艺术节”盛大启幕，紫色梦幻花海、1314爱情港湾等特色场景等你来出片！

养子沟

养子沟景区五一”当天对全国劳动模范推出免票政策；凡名字中带“养”“子”“沟”其中一字的，凭有效证件，免门票；凭老君山购票记录，半价；外地游客凭飞机票、高铁票、火车票，半价；凡在养子沟内拍摄并发朋友圈，点赞超过30个或发抖音、快手、小红书、微博平台超过5条，凭记录，半价。

02

路线规划

2天1夜收集人间烟火的citywalk之旅

经典线路

Day1：老君山→老君山文创店→一街三巷→伊和家非遗植物染

Day2：鸡冠洞景区→非遗工坊街区

参考链接：五一来栾川City Walk！一篇拿下！

3天2夜穿越千年的研学文化之旅

研学慢游

Day1：重渡沟景区

Day2：竹海野生动物园→大王庙研学河大办学旧址

Day3：抱犊古寨→沃地农场美学空间

优势：穿越千年＋山野自然课。

参考链接：五一来栾川City Walk！一篇拿下！

躺进山野的浪漫出逃之旅

自由选择

Day1：伏牛山四季旅游度假区(滑雪＋露营)

Day2：天河大峡谷(清凉＋拍照打卡)

Day3：养子沟(花海＋农家＋慢生活)

优势：放空、躺平、美食、风景，行程自由选择。

03

出行指南

穿衣指南

日间：T恤+防晒衣(气温10-28℃)，紫外线强，需戴帽子、墨镜。

早晚：抓绒衣+冲锋衣(气温5-15℃)，山区风大，需备防风外套。

TRAVEL

天气与装备

天气：需备折叠伞或雨衣；山区可能有短时强风，避免露营时选择风口。

装备：徒步鞋、保温壶、充电宝(山区信号弱)。

路况与交通

自驾：从洛阳出发，自驾2小时直达；郑州、西安等周边城市高铁3小时圈覆盖。

公共交通：洛阳锦远汽车站、高铁站旁，洛阳--栾川班车直达。