“五一”去栾川 乐享慢生活

“五一”假期倒计时,宅家躺平?周边踏青?还是长途旅行?难道又要在一边纠结一边吃吃喝喝睡睡中度过?

“五一”赴约 乐享栾川慢生活

“五一”假期倒计时

宅家躺平?周边踏青?还是长途旅行?

难道又要在一边纠结

一边吃吃喝喝睡睡中度过?

NO NO NO

离洛阳2个小时车程的栾川

这些需要提前知道

以下从文旅活动、路线规划到出行细节,为你解锁栾川“五一”的正确打开方式。

01

自然与人文的交响

老君山

五一假期来老君山相约一场放松身心的疗愈之旅,“仙宫云裳”演绎、仙子精灵踏歌巡山、百花花神献舞赐福、草本养生局等国风活动持续举办;品仙山茶韵,赏仙宫舞曲,放下自我,与茶馆老板娘、仙官和神将情景互动,感受仙山的自然灵气,观照自我,疗愈内在,解锁人生新体验。

鸡冠洞

远离城市的喧嚣和炎热,在18℃的鸡冠洞,找到一份自在愉悦的心情。鸡冠洞景区以“牵牛迎夏、一路繁花”为主题打造高山牡丹、矮牵牛“双花海”,每一步踏入,都仿佛置身于一幅美丽的画卷之中!景区还推出西游妖精市集、花田演绎、萌宠表演、栾川美食免费品尝……都让你的五一假期不虚此行!

重渡沟

重渡沟景区百场非遗表演,全天在7个演出地点演艺,精彩不断,昼夜狂欢不停歇。重磅推荐,重渡沟精心打造,新开放的神秘区域,“绿野仙踪秘境”、崖边“鸾·咖啡”睡莲花海,苔藓裹着青石阶蜿蜒而上,每走十步就遇一片水雾帘,拍照打卡出片率100%,快@你的拍照搭子,一起来重渡沟拍下属于你们的“五一”靓照!

竹海野生动物园

竹海野生动物园推出“趣野五一,奇遇山林”系列活动,举办“虎崽春季运动会”短视频挑战赛、“迈迈生日应援团”开团、人生之路登攀大会、动物保护公益宣传月等主题活动,这个“五一”,逃离人挤人!来栾川竹海野生动物园,rua最野的小脑斧,拍最萌的亲子照……

伏牛山四季旅游度假区

伏牛山清凉界五一假期抓“蒲”计划,开启你的假日狂欢!三大趣味关卡:大象足球、趣抛飞盘、百发百中射箭场,每过一关可得1张“蒲蒲卡”,集齐三张即可兑换景区限定礼品,还有草坪露营、刺激游玩项目一站式体验,你以为这就完了?别急,室内滑雪,解锁反季清凉,快来领取你的假期惊喜吧!

抱犊古寨

五一假期,抱犊古寨精心策划并推出了一系列精彩活动~山门迎宾礼,免费畅饮非遗广式凉茶,消解爬山之乏;古街寻味记,三川豆腐飘香街巷,百年石磨工艺现制现品;全天候实景大戏演出,《抬花轿互动》,《抛绣球》、《绿林抢亲》、《解放抱犊古寨大型实景演出》,沉浸式文旅体验为你的旅行增添更多欢乐和惊喜!

天河大峡谷

天河大峡谷景区第二届“山野艺术节”盛大启幕,紫色梦幻花海、1314爱情港湾等特色场景等你来出片!

养子沟

养子沟景区五一”当天对全国劳动模范推出免票政策;凡名字中带“养”“子”“沟”其中一字的,凭有效证件,免门票;凭老君山购票记录,半价;外地游客凭飞机票、高铁票、火车票,半价;凡在养子沟内拍摄并发朋友圈,点赞超过30个或发抖音、快手、小红书、微博平台超过5条,凭记录,半价。

02

路线规划

2天1夜收集人间烟火的citywalk之旅

经典线路

Day1:老君山→老君山文创店→一街三巷→伊和家非遗植物染

Day2:鸡冠洞景区→非遗工坊街区

参考链接:五一来栾川City Walk!一篇拿下!

3天2夜穿越千年的研学文化之旅

研学慢游

Day1:重渡沟景区

Day2:竹海野生动物园→大王庙研学河大办学旧址

Day3:抱犊古寨→沃地农场美学空间

优势:穿越千年+山野自然课。

参考链接:五一来栾川City Walk!一篇拿下!

躺进山野的浪漫出逃之旅

自由选择

Day1:伏牛山四季旅游度假区(滑雪+露营)

Day2:天河大峡谷(清凉+拍照打卡)

Day3:养子沟(花海+农家+慢生活)

优势:放空、躺平、美食、风景,行程自由选择。

03

出行指南

穿衣指南

日间:T恤+防晒衣(气温10-28℃),紫外线强,需戴帽子、墨镜。

早晚:抓绒衣+冲锋衣(气温5-15℃),山区风大,需备防风外套。

TRAVEL

天气与装备

天气:需备折叠伞或雨衣;山区可能有短时强风,避免露营时选择风口。

装备:徒步鞋、保温壶、充电宝(山区信号弱)。

路况与交通

自驾:从洛阳出发,自驾2小时直达;郑州、西安等周边城市高铁3小时圈覆盖。

公共交通:洛阳锦远汽车站、高铁站旁,洛阳--栾川班车直达。