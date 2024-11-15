全力保障“五一”假期！洛阳开展节前安全检查

“五一”假期就要到了。29日至30日，洛阳市市场监管局执法人员对全市重点景区、旅游街区、游乐场所开展节前安全检查。

“五一”假期就要到了。29日至30日，洛阳市市场监管局执法人员对全市重点景区、旅游街区、游乐场所开展节前安全检查。

检查组先后来到龙门古街、隋唐城遗址植物园、老城十字街等处，详细检查餐饮单位食材储存、加工操作规范及从业人员持健康证上岗等情况，现场调取宾馆酒店客房预订系统，核查价格公示与执行情况，以及大型游乐设施的运行记录和日常维保情况，要求食品经营、酒店宾馆、特种设备使用单位要落实安全主体责任，持续优化服务举措，提升广大市民游客的消费体验，完善应急预案，提高应急处置能力，营造安全、有序、和谐的消费环境。检查现场，洛阳市市场监管局还联合洛阳市疾控中心，对餐饮单位就餐环境消杀操作规范进行现场指导，全力保障“舌尖上的安全”，保证市民游客吃得安心和放心。

洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，洛阳各级市场监管部门将根据节日市场特点，强化线上线下一体化监管，持续畅通投诉举报渠道，充分发挥12315热线和平台作用，严禁超标准收费、价格欺诈等行为，同时开展常态化巡查，联合文旅、应急管理等单位形成联动机制，确保隐患早发现、早处置，切实维护市场秩序和消费者合法权益，共同擦亮洛阳文旅名片。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)