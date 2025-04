两名北大女生在洛阳开启“时空盲盒”

4月30日,北京大学公众号以《两位北大女生的洛阳48小时》为题,发布了北京大学分子与化学工程学院2021级博士生沈嫣然、北京大学—剑桥大学汉语研修项目生顾安菊(Ines)这对跨国“搭子”的洛阳旅游vlog。 4月30日,北京大学公众号以《两位北大女生的洛阳48小时》为题,发布了北京大学分子与化学工程学院2021级博士生沈嫣然、北京大学—剑桥大学汉语研修项目生顾安菊(Ines)这对跨国“搭子”的洛阳旅游vlog。 作为北京大学《走,去你的家乡》系列视频的首站,中外Z世代在洛阳写下的这篇“48小时奇遇记”,一经发布,在网络上就获得点赞无数。对于沈嫣然和顾安菊来说,这趟旅行的背后有哪些美好、心动乃至遗憾呢?30日,洛报融媒记者采访到了故事的主人公。 在该视频中,两位女生的旅程以“中国速度”开启——清晨7点从北京西站乘高铁出发,3小时后便踏上了洛阳的土地。迎接顾安菊的第一份惊喜,是一碗冒着热气的“豪华版”牛肉汤。“I get more and more fond of it,it’s really good.”(我一口也停不下来,这也太好吃了)顾安菊捧着汤碗的感叹,也是许多网友对洛阳美食的“初印象”。午后漫步城墙下,看着穿汉服的行人在红绿灯下穿行,顾安菊忍不住惊叹:“Kind of like I'd timetravelled,to be honest.”(说实话,我好像穿越了),古今交织的城市肌理就此在镜头中展开。 在沈嫣然的带领下,迎接顾安菊的是一堂洛阳的历史课。两位北大女生首先来到洛阳博物馆,让顾安菊没想到的是,单单参观镇馆之宝就用了两个小时。在颇有人气的牵手陶俑前,两位北大女生下意识地模仿起俑像的姿态,镜头定格的瞬间,千年前的友谊与今日的跨国情谊在历史的褶皱里悄然重叠。 在龙门石窟,两位女生偶遇“唐朝诗人”白居易并与他对诗、体验书法。“Look at that,so dramatia!”(看啊,太震撼了)望着卢舍那大佛,顾安菊不禁感叹。接下来的时间里,她们又来到了中国国花园赏牡丹、穿上唐制汉服漫步明堂天堂,两位女生表示自己像是“穿越到了唐朝的历史之中”。 虽然这趟旅行结束已有一段时间,但当再次回看这段视频,沈嫣然和顾安菊仍旧心潮澎湃。“作为河南妮儿,这次带剑桥大学的同学回家让我特别激动和感慨。”沈嫣然说,这次回家不单是带外国朋友感受到洛阳文化底蕴的厚重,也让她以全新的视角看到了家乡的青春力和生命力,在外求学多年,她为家乡现代化与传统文化相得益彰高速发展而自豪,“我也希望通过这次旅行,让北大的同学们,让全球网友看到更真实立体的河南。” 北京大学在香山寺遗址考古发掘与洛阳石窟三维数字化工程中展现了多学科融合的科研实力,为文化遗产保护与研究提供了重要支撑。作为北京大学分子与化学工程学院2021级博士生,这次的洛阳之行也带给沈嫣然一些专业上的新思考。“现代考古学家用现代化化学定量分析手段分析唐三彩的颜色密码,街边路口的汉装唐服也早已融入洛阳生活,更多的人正在以更多的方式触摸厚重的中华文化,我想也符合文明传承的本质——保持本色,生生不息。”沈嫣然说。 这一路上,顾安菊的手机相册内容迅速增长。她用镜头去记录街头巷尾的烟火气、历史古迹的厚重感,她表示,这是她第一次来到河南,在洛阳的两天时间中,她的感受是“at ease”(舒服),在四处闲逛的时光里,她越来越了解这座城市,也期待下一次与洛阳的相遇。 北京大学相关负责人介绍,如今的北大校园里,不少由洛阳赠送的牡丹花正在盛放,加之近年来北大也积极参与洛阳相关考古工作,北京大学与洛阳的缘分可谓深厚,所以他们将洛阳作为该系列视频的首站,旨在以青年为舟,载文明以渡,助力千年古都的历史文脉在Z世代的镜头中焕发新生。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨)