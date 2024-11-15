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洛阳市城市管理局曝光燃气领域违法典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.30 17:48
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　　今年以来，洛阳市持续推进城镇燃气安全排查整治行动，重点打击无证经营“黑气贩”“黑气点”和违规充装非自有气瓶、超期未检气瓶、不合格气瓶、超出使用年限或翻新气瓶等行为。30日，洛阳市城市管理局对近期燃气领域违法典型案例予以曝光。

　　【案例一】

　　4月15日，偃师区城市管理局对偃师区某燃气有限公司进行检查，发现该公司充装区上方摄像头为非防爆摄像头，该行为违反了《城镇燃气管理条例》第三十五条的规定，已构成违法。

　　4月22日，根据《城镇燃气管理条例》第四十八条规定，偃师区城市管理局对该燃气公司处以15000元罚款的行政处罚。

　　【案例二】

　　4月22日，孟津区城市管理局联合平乐镇政府、公安派出所，在新庄村208国道边对一处出租房内非法储存、充装、倒卖液化气进行执法查处。执法人员现场查获倒气泵1台，槽车卸气工具1套，50公斤气瓶104个(重瓶53个，空瓶51个)，15公斤气瓶26个(重瓶6个，空瓶20个)。目前，案件线索已移交公安部门处理。

　　【案例三】

　　4月24日，孟津区小浪底镇政府应急办、市场监管所在辖区内发现一个液化气黑窝点，查获50公斤气瓶3个(空瓶)，15公斤气瓶14个(重瓶8个，空瓶6个)。由市公安局孟津分局小浪底派出所予以查封，并将气瓶转移至合规液化气企业进行存放。目前，案件线索已移交公安部门处理。

　　洛阳市城市管理局有关负责人表示，“黑气瓶”“黑气贩”“黑气点”等燃气领域的“三黑”问题，严重威胁人民群众的人身财产安全，广大市民如发现身边有瓶装液化石油气违法违规经营行为，请及时举报，有关部门将确保发现一处查处一处。

　　举报电话：65507172

　　邮箱：lyscgjrqb@126.com （洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 董惠霞 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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